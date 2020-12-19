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حوادث

حالتها النفسية سيئة بعد وفاة جدتها| تفاصيل إعادة طالبة شبين القناطر المتغيبة عن منزلها

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:22 م
طالبة شبين القناطر
طالبة شبين القناطر
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إبراهيم الهوارى
تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض اختفاء طالبة مقيمة بإحدى القرى التابعة لمركز شبين القناطر حيث تم إعادة الفتاة لأهلها وتعهدوا بحسن رعايتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة شبين القناطر بلاغا من م ع يفيد بتغيب ابنته رنا البالغة من العمر 17 عاما بالصف الثالث الثانوي عقب خروجها من منزلها للذهاب للدرس.

وتوصلت تحريات المقدم محمد فتحي رئيس المباحث والرائد حسام الحسيني معاون المباحث أن الفتاة تقيم لدى إحدى السيدات بعد عدم تمكنها من العودة للمنزل لمرورها بحالة نفسية سيئة لوفاة جدتها وزواج شقيقتها وأصبحت وحيدة فأصيبت بحالة نفسية سيئة وركبت القطار ولم تتمكن من العودة.

وعلى الفور تم تسليم الفتاة لأسرتها وتعهدوا بحسن رعايتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

من ناحية اخرى تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض حادث اختفاء طالبة بالصف الثالث الثانوي بقرية الخرقانية التابعة لمدينة القناطر الخيرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمود علام رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية من والد فتاة تدعى يمنى طارق بالصف الثالث الثانوي، بتغيبها عن منزلها بعد خروجها للدرس يوم الأربعاء الماضى ولم تتوصل الأسرة لأي معلومات عنها.

وعلى الفور تم إخطار اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وجار تكثيف الجهود الأمنية لكشف غموض تغيبها وتولت النيابة التحقيق. 
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