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حوادث

خرجت للدرس.. اختفاء طالبة فى ظروف غامضة بالقناطر الخيرية

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:17 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض حادث اختفاء طالبة بالصف الثالث الثانوي بقرية الخرقانية التابعة لمدينة القناطر الخيرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي إخطارا من المقدم محمود علام رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية من والد فتاة تدعى يمنى طارق بالصف الثالث الثانوي، بتغيبها عن منزلها بعد خروجها للدرس يوم الأربعاء الماضى ولم تتوصل الأسرة لأي معلومات عنها.

وعلى الفور تم إخطار اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وجار تكثيف الجهود الأمنية لكشف غموض تغيبها وتولت النيابة التحقيق. 

وكان شخص قد لقى مصرعه أثناء عبور طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي أمام قرية كفر الحصة التابعة لمدينة طوخ، حيث اصطدمت به سيارة نصف نقل وتولت النيابة التحقيق. 

كان مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من العميد تامر موسى مأمور مركز طوخ بوفاة شخص إثر حادث اصطدام سيارة نصف نقل تحمل أرقام 2854 رل ي به أثناء عبوره طريق مصر الإسكندرية الزراعى أمام كفر الحصة.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وتم نقل جثة المتوفى لمستشفي بنها العام وتولت النيابة التحقيق التى أمرت بالتحفظ على السيارة المتسببة فى الحادث وقائدها. 

وكانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية قد تمكنت من السيطرة على حريق محدود شب بمجموعة من الهيش والأشجار داخل سور مستشفى الخانكة للأمراض النفسية حيث تمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.
 
تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد أحمد شعراوى مأمور قسم شرطة الخانكة بنشوب حريق محدود بمجموعة من الهيش والأشجار بسور مستشفى الأمراض النفسية بالخانكة. 

وعلى الفور تم إخطار العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية وتم الدفع بسيارتي إطفاء وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية.

من ناحية أخرى عاين فريق من النيابة العامة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية موقع حريق جراج مصنع كرتون بهتيم إذ تبين احتراق المصنع والجراج على مساحة 200 متر.
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