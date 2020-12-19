النيابة تستعجل تقرير خط نجدة الطفل في واقعة تحرش مسن بطفلة بالقناطر

قرّرت نيابة القناطر الخيرية استعجال تقرير خط نجدة الطفل بالقليوبية في واقعة تحرش مسن بطفلة عمرها 4 سنوات بإحدى قرى القناطر. نجدة









كشف مصدر قضائى أن تقرير خط نجدة الطفل أوصى بإقرار جدة الطفلة برعايتها وحمايتها وخضوعها لجلسات تأهيل نفسي وأن هذا التقرير يتم رفعه من فرع القليوبية إلى المجلس القومي للأمومة والطفولة وترسله على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات في الواقعة.





وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية بتلقيه بلاغا من ن.ع.ع 54 عاما ربة منزل وبصحبتها حفيدتها لنجلتها الطفلة هـ.م.ب، 4 سنوات ومقيمة طرفها نظرا لانفصال والديها.





وأبلغت الجدة أنه أثناء لهو حفيدتها أمام المنزل فوجئت بعدم تواجدها وبالبحث عنها علمت بتواجدها بشقة جارها المدعو "ع.ر.ر" عامل 59 عاما ولدى توجهها إليه وفتحه باب الشقة خرجت الطفلة مسرعة من داخلها وقررت لها ملامسته جسدها واتهمت الجده المذكور بالتحرش جنسيا بحفيدتها.





وبمناقشة الطفلة قالت إنها كانت تلعب في الشارع أمام منزلها وفوجئت بجارهم يقول لها: تعالي نصلي وأخذها ودخل بها المنزل وأدخلها لإحدي الحجرات ثم الحمام ولم يخرجها إلا عندما سمعت صوت جدتها وطلبت منه أن يخرجها





وقالت الجدة إنها فوجئت بغياب الطفلة وخرجت للبحث عنها لتفاجئ بخروجها من منزل جارهم وأبلغتها بعد ذلك بمحاولة التحرش حيث فوجئت أن ملابسها غارقة في المياه وهناك إحمرار على ظهرها فحررت المحضر رقم 2021 إدارى مركز شرطة القناطر الخيرية.





وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته أنكر ما نسب إليه وعلل اتهام المبلغة بقصد النيل منه لسابقة وجود خلافات جيرة بينهما.





لقى سائق مصرعه فى انقلاب سيارة ملاكى على طريق شبرا – بنها الحر بمحافظة القليوبية نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة فى يد سائقها وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أمجد محفوظ مدير المرور بالقليوبية يفيد تلقيه بلاغا بانقلاب سيارة ملاكى على طريق شبر - بنها الحر اتجاه بنها نتيجة السرعة الزائدة مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة فى يد قائد السيارة.





وأخطر اللواء حاتم حداد مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية وعلى الفور انتقلت القوة المعينة على طريق شبرا - بنها الحر وتبين أن قائد السيارة خلال عودته من العمل إلى محافظة كفر الشيخ انقلبت السيارة وأدت إلى مصرعه على الفور.