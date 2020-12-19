هربت بعد زفافها بـ 14 يومًا.. حبس عروس بنها بتهمة الجمع بين زوجين

أمرت نيابة بنها بمحافظة القليوبية بحبس عروس بنها وزوجها العرفي 4 أيام على ذمة التحقيق ووجهت لها تهمة الجمع بين زوجين، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.









وكشفت التحقيقات أن العروس متزوجة منذ 14 يومًا وكانت تربطها علاقة عاطفية مع شاب آخر واتفقا على الزواج ويوم الاختفاء خرجت بحجة شراء بعض مستلزمات المنزل وذهبت إليه لمقر سكنه فى أشمون بمحافظة المنوفية وتزوجا عرفيًا.





كان اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من المقدم أحمد حمدى رئيس مباحث قسم ثان بنها يفيد ببلاغ "ع.ع" ومقيم بمنطقة الموالح بدائرة القسم بتغيب ابنته "نجلاء" متزوجة من " حسن.م.ع" منذ 14 يوما ولا توجد أي خلافات بينهما حيث خرجت لشراء مستلزمات ولم تعد.





وأكد والد العروس أنه وزوجها حاولا الاتصال بها على هاتفها المحمول حيث فوجئ الجميع بأنه مغلق منذ خروجها من المنزل وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث قاده اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، لكشف غموض الواقعة.





وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث أن الفتاة تدعى " نجلاء ع.ع" متزوجة منذ 14 يوما وتقيم في منطقة مساكن الموالح ببنها ويوم الخميس الماضي بلغت زوجها بخروجها لشراء مستلزمات المنزل ولكن فى الحقيقة انها تربطها علاقة بشاب يدعى " يوسف.ع.ح" من أشمون محافظة المنوفية واتفقا سويا على الزواج عرفيا وتزوجت منه وظلت مقيمة معه لمدة أسبوع.





ونجحت قوة أمنية في القبض على المتهمة وزوجها عرفيا بتهمة الجمع بين زوجين وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد نجحت من كشف غموض اختفاء طالبة مقيمة بإحدى القرى التابعة لمركز شبين القناطر حيث تم إعادة الفتاة لأهلها وتعهدوا بحسن رعايتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.





تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة شبين القناطر بلاغا من م ع يفيد بتغيب ابنته رنا البالغة من العمر 17 عاما بالصف الثالث الثانوي عقب خروجها من منزلها للذهاب للدرس.





وتوصلت تحريات المقدم محمد فتحي رئيس المباحث والرائد حسام الحسيني معاون المباحث أن الفتاة تقيم لدى إحدى السيدات بعد عدم تمكنها من العودة للمنزل لمرورها بحالة نفسية سيئة لوفاة جدتها وزواج شقيقتها وأصبحت وحيدة فأصيبت بحالة نفسية سيئة وركبت القطار ولم تتمكن من العودة وعلى الفور تم تسليم الفتاة لأسرتها وتعهدوا بحسن رعايتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.