تزوجت حبيبها الأول عرفياً.. أمن القليوبية يكشف سر اختفاء عروس بنها بعد زفافها بأسبوعين

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض حادث اختفاء عروس بعد زواجها بـ 15 يومًا بمدينة بنها حيث تبين أن العروس تزوجت عرفياً من حبيبها القديم من محافظة المنوفية وتولت النيابة التحقيق.









كان اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارًا من اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بأن فريق بحث أمنيًا توصل إلى أن الفتاة المختفية كانت تربطها علاقة عاطفية مع شاب آخر قبل زواجها من محافظة المنوفية واتفقا على الزواج.





ويوم الاختفاء خرجت بحجة شراء بعض مستلزمات المنزل وذهبت إليه لمقر سكنه في أشمون بمحافظة المنوفية للزواج عرفياً.





تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم أحمد حمدي رئيس مباحث قسم ثان بنها يفيد ببلاغ عصام ع ا " ومقيم بمنطقة الموالح بدائرة القسم بتغيب نجلته نجلاء متزوجة من حسن.م.ع منذ 14 يوما ولا توجد أي خلافات بينهما حيث خرجت لشراء مستلزمات ولم تعد.





وأكد والد العروس أنه وزوجها حاولا الاتصال بها على هاتفها المحمول حيث فوجئ الجميع بأنه مغلق منذ خروجها من المنزل مؤكدين أنها تزوجت عن حب وخطبة استمرت عامين وكانت سعيدة لإتمام الزواج وهو ما ثبت عدم صحته.





وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث قاده اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية لكشف غموض الواقعة.





وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث أن الفتاة متزوجة منذ 14 يوما وتقيم في منطقة مساكن الموالح ببنها ويوم الخميس الماضي أبلغت زوجها بخروجها لشراء مستلزمات المنزل ولكن في الحقيقة كانت تربطها علاقة بشاب يدعى يوسف.ع.ح من أشمون بمحافظة المنوفية واتفقا سويا على الزواج عرفيا وتزوجت منه وظلت مقيمة معه لمدة أسبوع.





ونجحت قوة أمنية في القبض على المتهمة وزوجها عرفيا بتهمة الجمع بين زوجين وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





من ناحية أخرى جدد قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة حبس طالبة جامعية 15 يوما على ذمة التحقيقات لقيامها بالنصب على المواطنين وإيهامهم بتوفير حجوزات سياحية بأسعار منخفضة.





وكشف التحقيقات قيام المتهمة بإنشاء 3 صفحات على فيس بوك فى شبرا الخيمة للنصب على المواطنين بعمل حجوزات وهمية لهم في فنادق كبرى داخل البلاد بفنادق متعددة بأسعار منخفضة والتحصل منهم على مبالغ مالية يتم تحويلها عن طريق حساب بنكي كدفعة لجدية الحجز.