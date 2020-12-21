العثور على رضيع في القمامة بجوار مدرسة بالخصوص

عثرت ربة منزل على طفل رضيع داخل القمامة بجوار مدرسة منارة أبو سعدة بالخصوص بمحافظة القليوبية









وأشار إلى أن ربة المنزل عثرت على الطفل أثناء إلقائها للقمامة فأخذته وأجرت الكشف الطبي عليه وجار تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





من ناحية أخرى تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لسرعة كشف غموض العثور على طفل رضيع وسط القمامة وبرودة الجو بمفرده بإحدى الشوارع بمدينة شبين القناطر، وتم نقل الطفل إلى مستشفى شبين القناطر العام لرعايته والبحث عن أهليته.





تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شبين القناطر بتلقيه بلاغا بالعثور على طفل وسط القمامة والبرد بمفرده وعلى الفور تم التحفظ على الطفل ونقله إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم حول الواقعة.





وكان عدد من مستخدمي موقع فيس بوك على صفحات مدينة شبين القناطر قد نشروا صورا لطفل رضيع تم العثور عليه وسط القمامة.





وقال أحد رواد التواصل الاجتماعي على فيس بوك إن الطفل تم العثور عليه وسط القمامة وتم تحويله لحضانات مستشفى شبين القناطر العام مطالبين بنشر صور الطفل للمساعدة للوصول لأهليته ليتم التعرف عليه.





من جانبها قرّرت نيابة القناطر الخيرية استعجال تقرير خط نجدة الطفل بالقليوبية في واقعة تحرش مسن بطفلة عمرها 4 سنوات بإحدى قرى القناطر.





وكشف مصدر قضائى أن تقرير خط نجدة الطفل أوصى بإقرار جدة الطفلة برعايتها وحمايتها وخضوعها لجلسات تأهيل نفسي وأن هذا التقرير يتم رفعه من فرع القليوبية إلى المجلس القومي للأمومة والطفولة وترسله على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات في الواقعة.





وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية بتلقيه بلاغا من ن.ع.ع 54 عاما ربة منزل وبصحبتها حفيدتها لنجلتها الطفلة هـ.م.ب، 4 سنوات ومقيمة طرفها نظرا لانفصال والديها.





وأبلغت الجدة أنه أثناء لهو حفيدتها أمام المنزل فوجئت بعدم تواجدها وبالبحث عنها علمت بتواجدها بشقة جارها المدعو "ع.ر.ر" عامل 59 عاما ولدى توجهها إليه وفتحه باب الشقة خرجت الطفلة مسرعة من داخلها وقررت لها ملامسته جسدها واتهمت الجدة المذكور بالتحرش جنسيا بحفيدتها.





وبمناقشة الطفلة قالت إنها كانت تلعب في الشارع أمام منزلها وفوجئت بجارهم يقول لها: تعالي نصلي وأخذها ودخل بها المنزل وأدخلها إحدى الحجرات ثم الحمام ولم يخرجها إلا عندما سمعت صوت جدتها وطلبت منه أن يخرجها.



وقال محمد رضوان أحد أهالي مدينة الخصوص إن ربة منزل عثرت على طفل رضيع ملقى بالقمامة بجوار مدرسة منارة أبو سعدة.