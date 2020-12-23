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حوادث

ضبط طالبين حاولا تهريب مخدرات داخل أطعمة لصديق مسجون في بنها

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:39 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
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إبراهيم الهوارى
تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط طالبين حاولا تهريب قطع حشيش وأقراص مخدرة داخل أطعمة أثناء زيارتهما لصديقهما المسجون على ذمة إحدى القضايا بسجن قسم شرطة أول بنها وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارًا بالواقعة من العميد سيد رصاص مأمور قسم أول بنها وانتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية.

وبالمعاينة تبين أنه أثناء قيام ضباط مباحث قسم شرطة أول بنها بتفتيش أشخاص ومتعلقات الزائرين القادمين لزيارة ذويهم المودعين بسجن القسم تمكنوا من ضبط كل "ه م م" 22 سنة طالب و"ا م ا" 23 سنة طالب.

وبتفتيش المتهمين ضبط بحوزتهما 4 قطع متوسطة الحجم من مخدر الحشيش تزن حوالي 40 جراما وكمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالي 50 جراما و28 قرصا مخدرا موضوعين بكيس بلاستيكي داخل الأطعمة المعدة لزيارة لصديقهما السجين "ح م ح" 22 سنة عاطل والمحبوس على ذمة القضية جنح قسم أول بنها – ضرب والمقضي فيها عليه بالسجن لمدة عام وتم إخطار النيابة العامة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

من ناحية اخرى قررت نيابة قسم ثان بنها بحبس تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطه وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة بعد بعد مطاردة مع الشرطة ، كما امرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء حاتم الحداد رئيس مباحث القليوبية بورود معلومات تفيد بقيام تاجر للأقراص المخدرة ببنها بترويج وبيع الحبوب المخدرة على المتعاطين في وضح النهار بمنطقة مساكن الموالح ببنها.
وبإجراء التحريات تبين أن المتهم يدعي "ح. س. م" 36 سنة عاطل ومقيم مساكن الموالح ببنها التابعة لقسم ثان بنها وباستهداف المتهم أسرع محاولا الهرب إلا أن القوات تمكنت من ضبطه بالقرب من منزله وبحوزته 600 قرص مخدر ومبلغ مالى 1500 جنيه وهاتف محمول وسلاح أبيض مطواة وتولت النيابة التحقيق.
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