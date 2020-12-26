حبس تشكيل عصابى عائلى للاتجار فى المواد المخدرة بطوخ

امرت نيابة طوخ بمحافظة القليوبية بحبس عاطل ونجله لتكوينهما فى تشكيلا عصابيا للاتجار فى المواد المخدرة 4 ايام على ذمة التحقيق.





كما امرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات التى عثرت عليها بحوزة المتهمين وهى عبارة عن طرب حشيش وتذاكر هيروين مخدر وسلاح نارى.









وكانت مباحث القليوبية قد تمكنت من ضبط عاطل ونجله لإتجارهما فى المواد المخدرة وضبط بحوزتهما كميات من مخدر الحشيش والهيروين وسلاح نارى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





وكانت المعلومات السرية قد وردت لمدير أمن القليوبية بقيام عاطل ونجله بدائرة مركز طوخ بالقليوبية، بالإتجار فى المواد المخدرة وعلى الفور تم تشكيل حملة مكبرة قادة العميد خالد المحمدى رئيس مباحث القليوبية، والمقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ.





وتم ضبط المتهمين وهما "هانى ف م ب" عاطل ونجله "جمال ه ف م"، وبحوزتهم 5 طرب من مخدر الحشيش و80 تذكرة من مخدر الهيروين وبندقية خرطوش لحماية تجارتهم الأثمة وتولت النيابة التحقيق.





من ناحية اخرى تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط عامل طباعة بدائرة مركز شرطة قليوب لقيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار أسفل منزله بقرية طنان وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا بالواقعة من مأمور مركز قليوب وانتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية والمقدم طه حسين رئيس مباحث مركز قليوب وبالفحص تبين أن المنزل مقام من ثلاثة طوابق على مساحة 65 مترا ومكون من ثلاث حجرات وصالة ملك ورثة "عبدالفتاح.م.ح".





وتبين أن المتهم هو نجل صاحب المنزل، ويدعى "أحمد.ع" 27 عاما عامل بشركة طباعة، كما تبين وجود حفرة داخل إحدى الغرف بعمق 10 متر وقطر 1.5متر وجرى ضبط أدوات الحفر عبارة عن "سلم خشبي - حبل - عربة ترولي - كوريك - فأس" وتولت النيابة التحقيق.





كما قرر أحمد الإمبابي رئيس نيابة قليوب بإشراف المستشار محمد حتة المحامي العام لنيابات جنوب بنها حبس الأب المتهم بتعذيب نجله بكابل كهربائي، 4 ايام على ذمة التحقيق.





كما أمرت النيابة العامة، بطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، وعرض الطفل على الطب الشرعي؛ لبيان ما به من إصابات.





وكان اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا، من المقدم طه حسين رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، يفيد بتلقية بلاغا من جدة الطفل "أ. ا. ع" 13 عاما، بالصف الثاني الإعدادي، يفيد بتعدي والده عليه.