حبس الأب المتهم بتعذيب نجله بكابل كهربائي في قليوب

قرر أحمد الإمبابي، رئيس نيابة قليوب، بإشراف المستشار محمد حتة المحامي العام لنيابات جنوب بنها حبس الأب المتهم بتعذيب نجله بكابل كهربائي، 4 ايام على ذمة التحقيق.









كما أمرت النيابة العامة ، بطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة ، وعرض الطفل على الطب الشرعي؛ لبيان ما به من إصابات.





وكان اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية ، قد تلقى إخطارا، من المقدم طه حسين رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، يفيد بتلقية بلاغا من جدة الطفل "أ. ا. ع" 13 عاما ، بالصف الثاني الإعدادي، يفيد بتعدي والده عليه.





وأشارت جدة الطفل في بلاغها إلى أن والد الطفل اعتدى عليه، بسبب مطالبة الطفل بمصروفات الذهاب لطبيب للعلاج من مرضه، فاستشاط الأب غيظا من طلب الطفل وأجهز عليه بكابل كهربائي وضربه ضربا مبرحا على ظهره.





واضافت: والد الطفل اعتاد على تعذيب أطفاله مثلما كان يقوم بتعذيب ابنتي زوجته على مدار 5 سنوات حتى تم الطلاق بل كان يعذبها أكثر من ذلك ودون أي أسباب"، مشيرة الى أن الطفل أبو بكر وشقيقه عثمان يعيشان معها منذ عام، وأن والدهما كان يدفع لهما 600 جنيه نفقة لكل طفل بطريقة ودية، إلا أنه في الفترة الأخيرة ، أصبح يماطل ، وعندما ذهب إليه نجله أبو بكر لمطالبته بمبلغ مالى مقابل ثمن الكشف عند أحد الأطباء ، ضربه ضربا مبرحا.



