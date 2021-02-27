كاتبة عن لبنى عبدالعزيز: قعدت فترة أقنعها أكتب عن قصة حياتها.. فيديو

قالت الكاتبة هبة محمد على، إن كواليس اختيار عنوان كتابها "لبنى.. قصة امرأة حرة" الذي ضم مذكرات الفنانة لبنى عبد العزيز، الذي حمل لمحة من عنوان فيلم "أنا حرة" الذي كتبه إحسان عبد القدوس ولعبت لبنى عبد العزيز دور البطولة فيه، مؤكدة أن لبنى تعتبر إحسان عبد القدوس بمثابة الأب الروحي لها، وهو ما دفع ابنه أحمد ليكتب مقدمة الكتاب.





وأضافت "هبة محمد على"، خلال استضافتها في برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن لم تكن لدى لنبى عبدالعزيز اى نية في كتابة قصة حياتها، معقبا "قعدت فترة طويلة علشان اقنعها كتابة قصة حياتها".





وأشارت"على"، إلى أن علاقتها توطدت بالفنانة لبنى عبد العزيز من خلال اللقاءات التي كانت تنظمها مؤسسة (روزاليوسف) الصحافية لإحياء ذكرى الراحل إحسان عبد القدوس، مضيفا أن لبنى عبد العزيز من أكثر الفنانات حرصا على حضور أي مناسبة في ذكرى الكاتب إحسان عبد القدوس، كما أن جمعتها به صداقة وطيدة عبر سنوات طويلة.





وأكدت، أن حياة لبنى عبدالعزيز مليئة بقدر كبير من العفوية والمصارحة، كما أنه تعترف بأخطائها وإخفاقاتها ببراءة شديدة، مشيرة إلى أنها حبذت أن يكون الكتاب أقرب لحكايات مؤثرة وملهمة لجيل جديد واسع من الفتيات.





وأوضحت، أن كان هدفها من هذا الكتاب هو استعراض تجارب تفيد فائدة لهذا الجيل من الشباب، مؤكدة أن لبنى عبد العزيز التحتقت بقسم على نفس بعد عدم دخولها لقسم الصحافة بسبب ضعفها في اللغة العربية، ولكن استمرت في الكتابة في جريدة قسم الصحافة رغما عدم التحاقها به.

