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رياضة

هالاند يقود هجوم بوروسيا دورتموند أمام أرمينيا بيليفيلد في الدوري الألماني

السبت 27/فبراير/2021 - 04:29 م
هالاند
هالاند
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إسراء أشرف
أعلن ايدين تيرزيتش المدير الفني لبوروسيا دورتموند، تشكيلة فريقه الأساسية التي ستخوض مواجهة أرمينيا بيليفيلد، بعد قليل، ضمن منافسات الجولة رقم 23 من الدوري الألماني.

وتتنافس عدة فرق على المركزين الثالث والرابع وهي فولفسبورج، وآينتراخت فرانكفورت، وباير ليفركوزن، وبوروسيا دورتموند، حيث تفصل ست نقاط فقط بين دورتموند، صاحب المركز السادس، وفولفسبورج، صاحب المركز الثالث.

وجاء تشكيل دورتموند كالتالي:

اروين هيتز، ماتيو جاومي موري، ايمري تشان، ماتس هوميلس، رافائيل جوريرو، جودي بيلينجهام، محمود داوود، جيوفاني ريينا، ماركو رويس، جادون سانشو، إيرلينج هالاند.
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