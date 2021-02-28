دعاء قبل دخول العمليات .. أدعية وأذكار تجعلك في حفظ الله

دعاء قبل دخول العمليات يلجأ إليه المريض مستعينا بالله حتى يتم شفاءه على أكمل وجه، و دعاء المريض قبل دخول غرفة العمليات ، يؤكد تعلق قلب المريض بالله وأنه هو الشافي والنافع والضار, والإنسان يجب أن يلجأ إلى الله في كل أحواله سواء كان مريضا أو معافى وفي السر والعلانية وفي السراء والضراء. ومن يتعلق بالله في كل شيء بجد الله معه في كل شيء ويسخر له ملائكة الرحمة تيسر له ما يريد.





دعاء قبل العملية





الدعاء قبل دخول غرفة العمليات و دعاء العملية الذي يلجئ إليه المريض يؤكد تعلق قلب المريض بالله ومن وتتعدد صيغ دعاء قبل العملية ومنها : إن





اللهم إني أسألك باسمك العظيم الذي إذا دُعيت به أجبت، وإذا سُئلت به أعطيت، أن تكفيني شر نفسي، وضعف نفسي، وأن تهب لي السلامة في ساعتك هذه، وفي يومك هذا، وإلا كتبت لي الخير حيث كان، وأن ترضني به.

اللهم إني أسلمت وجهي إليك، ولا حول ولا قوة إلا بك، اللهم اكتب لي الشفاء والنجاة يا أرحم الراحمين.

اللهم إني أسألك من فيض رحمتك أن تشفيني وتمدني بالصحة والعافية.

رب بحق أسمائك الحسنى ما علمنا منها ومالم نعلم، اغدق علينا بلطفك ورحمتك، واشملنا برعايتك، ونجنا من جميع الشرور، واحفظنا في كل وقت وحين ياحافظ، إنك سميع مُجيب الدعاء.

اللهم يا مسهل الشديد، ومُلين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من تُوكلنا في كل يوم أمر جديد، اللهم أخرجنا وأخرج مرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، وألبسنا جميعًا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل يا أرحم الراحمين.

اللهم لا عافية إلا عافيتك، ولا شفاء إلا شفاءك، بيدك أمر الطب والطبيب، فأنزل علينا رحمتك وشفاءك يا أكرم الأكرمين.





دعاء دخول العمليات

يجب على كل مريض قبل دخوله لغرفة العمليات أن يقوم بقراءة ما تيسر له من القراَن الكريم مثل سورة يس وأن تكون قرائتها بنية الشفاء من المرفض وأن يقرأ المريض اَية الكرسي والمعوذتين ويكررها أكثر من مرة، ثم يقوم بقراءة دعاء دخول العملات ودعاء دخول العمليات هو :





اللهم اكفني بركنك الذي لا يرام ، واحفظه بعزّك الذي لا يُضام، واكلأني في الليل وفي النهار. اللهم ربّ الناس، ملك الناس، أذهب البأس، واشفِ أنت الشافي، شفاءً لا يغادر سقمًا. اللهمّ لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك إنّك على كلّ شيءٍ قدير. أسأل الله العظيم ربّ العرش العظيم أن يشفيك. ربّ إنّي مسّني الضرّ وأنت أرحم الرّاحمين.





اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار.

اللهم لا تدع لي في هذا اليوم العظيم ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة لنا فيها نفعًا ونجاة ولك فيها رضا إلا وقضيتها لنا يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير.





اللهم بفضل كرمك ورحمتك الطف بنا يالطيف، ما شئت يا الله كان، ومالم تشأ لم يكن، فقدر لنا الخير حيث كان، ورضنا به يارب العالمين.

ربنا أفرغ علينا من فيض كرمك ورحمتك، وأنعم علينا بالصبر والسلوان، نفوض أمرنا إلى الله، إنه بصير بالعباد، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.





أسألك يا الله يا من تجلت قدرته على كل شيء، أن تلطف بي، وأن تشملني بعين العطف والرعاية، وأن ترحمني، وأن تعفو عني، وعن مرضى المسلمين.





اللهم ما عجز عنه الأطباء، فأنت ربنا ورب الأطباء لا يُعجزك شيء، اللهم اشفنا واشف كل نفس ذاقت طعم الألم من المرض، وارزقها الشفاء العاجل.

لهذا فعلينا قبل أي شيء، إحتساب الأمر كله عند الله عز وجل، والاستعانة بذكره عن طريق ترديد التسابيح المختلفة، مثل: سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، وكذا ترديد أحد أسمائه الحسنى، مثل: المُنجي، الشافي، المُعافي، وهكذا.





هناك أيضًا الاستعانة بكثرة الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) فبها تُحل الكُرب، وتنتهي العقبات، لهذا فإن ترديدها قبل الدخول إلى أعظم الأمور يحدث فارقًا كبيرًا في نفسية المريض، واستعداده لإجرائه هذه العملية.





دعاء للمريض قبل العملية

يستطيع أهل المريض تقديم أحد أقوى أشكال الدعم بالدعاء له قبل العملية، ففي ذلك تقوية لأواصر الأُلفة والمحبة بين الجميع ويضيف الدعاء من قِبل أهل المريض إلى استعداده النفسي كثير من الإيجابية، ويرفع كثيرا من روحه المعنوية، وتتعدد نماذج الدعاء للمريض من خلال أهله، وأصحابه، ومن بينها :





اللهم إنا ندعوك بظهر الغيب، أن تمنن على عبدك المريض بالشفاء، وأن ترده إلينا سالمًا من أي داء أو بلاء، ياحنان يامنان يا عظيم ياذا الجلال والإكرام.

اللهم إنا نسألك بصفاتك كلها، ما علمنا منها، ومالم نعلم، فإنك تقدر ولا نقدر، وتعلم ولا نعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إنا نسألك بذاتك الجلية أن تعفو عنه، وتخفف عنه، وتهون عليه، وتعجل بشفائه من محنته هذه على خير يارحيم.





اللهم يا من بيده ملكوت كل شيء، يامن بيده الأمر كله عاجله وآجله، خيره وشره، نسألك ياكريم ياعظيم ياذا الجلال والإكرام أن تشفي هذا المريض، وأن تعفو عنه يامن لا حول ولا قوة إلا بك.





اللهم أذهب البأس عنه، اللهم اشفه شفاءًا لا يغادر سقمًا، اللهم نعمه بصحته وعافيته، ورده سالمًا لأهله.





اللهم لا ضرر إلا ضرك، ولا نفع إلا نفعك، ولا إبتلاء إلا إبتلاءك، ولا معافاة إلا معافاتك، يا حي ياقيوم ، نسألك التعجيل بشفاء أخينا، وأن تهون عليه وعلينا ياعزيز ياعظيم.