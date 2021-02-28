تزوج 4 مرات .. محطات مهمة فى حياة يوسف شعبان

وأصيب يوسف شعبان، منذ أيام بفيروس كورونا، وتم نقله إلى المستشفى على أثر إصابته بالفيروس، ودشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج "يوسف شعبان".





وتزوج الفنان الراحل 4 مرات، أخرهن إيمان الشريعان، وأنجب منها ابنته زينب.





يذكر أن الفنان يوسف شعبان من مواليد حي شبرا وولد بتاريخ ١٦ يوليو ١٩٣١، وقدم الفنان الكبير يوسف شعبان عددًا من الشخصيات التي لا تنسى، من أبرزها شخصية رجل المخابرات "محسن ممتاز" فى مسلسل "رأفت الهجان" والذي يتولى مسؤولية تدريب "الهجان" حتى يتمكن من زرعه داخل إسرائيل كمواطن يهودي.





غيب الموت اليوم الفنان الكبير يوسف شعبان، بعد رحلة فنية ممتدة، قدم فيها عدد كبير من الأدوار الخالدة واختير دورتين نقيبا للمهن التمثيلية، وكان له دور كبير في نهوض النقابة وتسديد جزء كبير من ديونها.