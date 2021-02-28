شاهد| ماذا حدث بعد تفجير قنبلة من الحرب العالمية الثانية

تسبب انفجار محكم لقنبلة يرجع تاريخها إلى الحرب العالمية الثانية في تهشم النوافذ وإلحاق "أضرار هيكلية" بالمباني أحد الأحياء البريطانية.

وبحسب صحيفة ديلي ستار، تم اكتشاف العبوة ، التي يعتقد أنها قنبلة من نوع "هيرمان" التي استخدمها النازيون في الحرب والتي يصل وزن 1000 كيلوجرام ، في موقع بناء على أرض خاصة بغرب م حرم جامعة إكستر في مقاطعة ديفون البريطانية صباح الجمعة.

في البداية ، تم نصب طوق بطول 100 متر ، لكن تم تمديده إلى 400 متر يوم السبت (27 فبراير) بناءً على طلب فريق التخلص من القنابل بالبحرية الملكية.

فيا تم السكان في حوالي 2600 عقار ، بما في ذلك 1400 طالب جامعي.

وقع التفجير المحكوم للقنبلة في الساعة 6.10 مساء يوم السبت ، وسمع دوي الانفجار لأميال.

وقال متحدث باسم شرطة ديفون وكورنوال: " للأسف ، لحقت أضرار هيكلية ببعض المباني ، بشكل أساسي داخل الطوق الذي يبلغ طوله 100 متر ، بما في ذلك النوافذ المحطمة والشقوق في أعمال الطوب بعد تفجير القنبلة ".