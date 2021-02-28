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منوعات

شاهد| ماذا حدث بعد تفجير قنبلة من الحرب العالمية الثانية

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:59 م
صدى البلد
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أحمد شريف

تسبب انفجار محكم لقنبلة يرجع تاريخها إلى  الحرب العالمية الثانية في تهشم  النوافذ وإلحاق "أضرار هيكلية" بالمباني أحد الأحياء البريطانية.


وبحسب صحيفة ديلي ستار، تم اكتشاف العبوة ، التي يعتقد أنها قنبلة من نوع "هيرمان" التي استخدمها النازيون  في الحرب والتي يصل وزن 1000 كيلوجرام ، في موقع بناء على أرض خاصة بغرب م حرم جامعة إكستر في مقاطعة ديفون البريطانية صباح الجمعة.


 في البداية ، تم نصب طوق بطول 100 متر ، لكن تم تمديده إلى 400 متر يوم السبت (27 فبراير) بناءً على طلب فريق التخلص من القنابل بالبحرية الملكية.

فيا تم  السكان في حوالي 2600 عقار ، بما في ذلك 1400 طالب جامعي.


 وقع التفجير المحكوم للقنبلة في الساعة 6.10 مساء يوم السبت ، وسمع دوي الانفجار لأميال.


وقال متحدث باسم شرطة ديفون وكورنوال: "  للأسف ، لحقت أضرار هيكلية ببعض المباني ، بشكل أساسي داخل الطوق الذي يبلغ طوله 100 متر ، بما في ذلك النوافذ المحطمة والشقوق في أعمال الطوب بعد تفجير القنبلة ".

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