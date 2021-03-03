بمسافة 1.8 مليون ميل .. كويكب يمر قرب الأرض .. شاهد

أفادت وكالة ناسا بأن هناك كويكباً ضخمًا بحجم ملعب كرة قدم سيمر بالقرب من كوكب الأرض اليوم بمسافة ١.٨ مليون ميل، وفقًا لتقرير عرضته العربية.





وأكدت الوكالة أن الكويكب لا يشكل أى تهديد على كوكب الأرض، مضيفًا أنه يبلغ عرضه ٦٨٠ مترًا .





وأوضحت الوكالة أنه تم اكتشافه من قبل العلماء فى عام 1999، أطلق عليه اسم (آر أم 45).





وقال العلماء فى وكالة ناسا إن "هذه المسافة قريبة بما يكفي لعلماء الفلك لرصد الكويكب ومتابعة حركته، لكنها في الإطار ذاته لا تمثل أي تهديد لكوكب الأرض أو سكانه".





وأشار العلماء إلى أن وتيرة ارتطام كويكب بحجم ملعب كرة قدم بالأرض هي مرّة كل ألفي عام تقريبا، ما يتسبّب بدمار في منطقة ارتطامه ومحيطها.







