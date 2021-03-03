ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

حكم الشرع في إخراج زكاة المال على دفعات .. الإفتاء تجيب

الأربعاء 03/مارس/2021 - 06:48 م
حكم الشرع في إخراج
حكم الشرع في إخراج زكاة المال تخرج على دفعات .. الإفتاء تجيب
Advertisements
محمود ضاحي
قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في الزكاة أن تخرج جملة واحدة لكن أحيانا يكون التقسيط لمصلحة المسكين على شهريات وهذا جائز ولا شيء فيه.

فضل الزكاة

1- إكمال إسلام الإنسان، وذلك لأنّها ركن أساسيّ من أركان الإسلام.
2- طاعة الله عزّ وجلّ وتنفيذ أوامره، وذلك رغبةً وطمعًا في ثوابه.
3- تقوية العلاقات وتثبيت المحبّة بين الغني والفقير.
4- تذكرة النّفس وتطهيرها، والابتعاد عن البخل والشحّ.
5- تربية المسلم على الجود بماله، والعطف على المحتاجين، والكرم.


6- وقاية النّفس من الشحّ، قال تعالى: «ومَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ».
7- زيادة الخير والبركة من الله عزّ وجلّ في الأموال.
8- سبب من أسباب دخول الجنّة.
9- تؤدّي الزكاة إلى أن يكون المجتمع متماسكًا، يرحم قويّه ضعيفه.
10 - تنجي من حرّ يوم القيامة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حكم إخراج زكاة المال عن الميت قبل تقسيم الميراث .. الإفتاء تجيب

هل يجوز التبرع بالأدوية للمرضى واحتسابها من زكاة المال؟

ما هي مصارف الزكاة الثمانية.. والفرق بين الفقير والمسكين؟

هل تجب الزكاة في مال اليتيم الذي لم يبلغ الحلم؟

ترشيحاتنا

تبدأ بـ 4 آلاف جنيه.. مصر للطيران تطرح تخفيضات كبيرة على تذاكر 9 وجهات دولية

بإطلالة رياضية.. رانيا يوسف تلفت الأنظار في أحدث ظهور

إصابة زوجة ماجد المصري وابنهما آدم بفيروس كورونا

قائمة الزمالك .. باتشيكو يحشد أسلحته لمواجهة الترجي في دوري أبطال إفريقيا

غادر الملعب لإجراء فحوصات.. إصابة حسين الشحات خلال تدريب الأهلي

مصر للطيران تزين طائرة بعثة الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار MG5 موديل 2021| صور

ظهور بي إم دبليو الفئة الثامنة جراند كوبيه أثناء اختبارها

بـ الأسود اللامع.. أنابيلا هلال تتألق بإطلالة جريئة على إنستجرام