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فن

بدون مكياج.. شاهد ريهام أيمن تخطف أنظار جمهورها عبر انستجرام

الخميس 04/مارس/2021 - 01:04 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة ريهام أيمن فيديو  جديد لها  من خلال خاصية الاستوري علي حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

وظهرت ريهام أيمن بإطلالة صباحيه بسيطة  بدون مكياج ، كما تركت شعرها الكيرلي منسدلا علي كتفها .

كانت ريهام أيمن قد شاركت في بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها الفنان شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس.

يذكر أن ريهام أيمن، تزوجت من شريف رمزي في 15 مايو 2015، واحتفل الفنان شريف رمزي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، بعيد ميلاد زوجته الفنانة ريهام أيمن.

ونشر شريف رمزي مجموعة من الصور له مع زوجته وعلق عليها قائلا: "‏كل سنة وانتي طيبة يا حبيبة قلب روح عمر عقل حياة أحلام قلب كيان مشاعر وجدان حياة قلبي بجد كل سنة وانتي في حضني ومنورة حياتي بحبك قد كل حاجة في الدنيا ربنا يخليكي ليا ولولادك بالمرة". 

وشاركت ريهام أيمن في مسلسل "حكايات بنات" الجزء الأول ﺇﺧﺮاﺝ طارق يخلف، مخرج منفذ حسين شوكت
بدون مكياج.. شاهد ريهام أيمن تخطف أنظار جمهورها عبر انستجرام
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