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مرأة

مقولة الفلوس مش كل حاجة «خرافة».. إليك التفاصيل

الجمعة 05/مارس/2021 - 04:09 م
مقولة الفلوس مش كل
مقولة الفلوس مش كل حاجة خرافة .. اليك التفاصيل
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اسماء محمد
يعتقد كثيرون أن المال ليس اهم شئ وأن هناك اشياء اهم بكثير ولكن البعض له وجهة نظر اخرى وهذا ما كشفته دراسة حديثة أعدها باحثون من الولايات المتحدة وسنغافورة، فكانت النتيجة التى توصلوا اليها هى أن المال اهم شئ.

ووفقا لما جاء فى صحيفة "ديلي ميل" أن الباحثون وجدوا أن الأشخاص ذوو الدخل المرتفع أكثر فخرًا وثقة وأقل خوفًا

وقام الباحثون بتحليل بيانات الدخل ونتائج الاستبيان لـ 1.6 مليون شخص في 162 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وأيرلندا، وأستراليا، وألمانيا، وفرنسا، واليابان.

ووفقا لنتائج الدراسة التى نشرت بمجلة إيموشن وجد الباحثون أن الدخل المرتفع يشعر بالثقة، والفخر، والتصميم، وهؤلاء جاءوا في دول المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وأنجولا، وكمبوديا، وبوركينا فاسو.

أما صاحب الدخل المنخفض يعاني من تأثيرات سلبية، بسبب الطريقة التي ينظر بها لنفسه، مثل الحزن والخوف، وخسائر على المستوى الشخصي، مما يدفع الفرد للشك فى نفسه وقدراتها والفشل في تحقيق الاهداف والطموحات.

وعلى النقيض .. كشفت الدراسة عن الوجه القبيح لامتلاك الفلوس حيث قد يكون سببا في تحويل الشخص لـ وحش ، فأولئك الذين لديهم أجور عالية ليسوا بالضرورة أكثر حبًا وتعاطفا.

وداخل الورقة البحثية، أجرى الباحثون حصرًا لأكثر من 4000 مشارك في الولايات المتحدة، ووجدوا أن الدخل المرتفع تسبب مزيدًا من مشاعر احترام الذات، والعكس مع أصحاب الدخل المنخفض.
قال مؤلف الدراسة والأستاذ المشارك في علم النفس بجامعة سنغافورة الوطنية، إيدي إم دبليو تونج: لا ينبغي التقليل من تأثير الدخل على صحتنا العاطفية، فامتلاك المزيد من المال يمكن أن يلهم الثقة والتصميم، بينما كسب الأقل يرتبط بالكآبة والقلق.

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