توزيع 2600 كرتونة مواد غذائية وشنطة كساء بالتعاون مع بنك الطعام المصري في سيوة

وزع مجلس مدينة سيوة بالتعاون وبنك الطعام المصري 2600 كرتونة مواد غذائية وشنطة كساء لمستحقيها من الأيتام والأرامل من أهالي سيوة بحضور العميد عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة سيوة والشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، وشيوخ قبائل سيوة، ومدير إدارة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة جمعية محبي الواحة ونقيب المعلمين، وعدد من القيادات التنفيذية، وجمع من أهالي سيوة.













أكد رئيس مدينة سيوة بأنه تم توزيع ١٣٠٠ كرتونة مواد غذائية، و ١٣٠٠ شنطة كساء (ملابس اطفال وسيدات) لمستحقيها من الأيتام والأرامل من أهالي سيوة، وذلك بمقر جمعية محبي الواحة بميدان السوق، إحدى الجمعيات الأهلية بسيوة، وذلك بالتعاون مع بنك الطعام المصري.





ويأتي ذلك استمرارًا لتنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الجهود في أعمال النظافة العامة، و رفع القمامة بنطاق مدن ومراكز محافظة مطروح.





اكد رئيس مركز ومدينة سيوة استمرارا أعمال النظافة العامة ورفع القمامة بمناطق رمل الإذاعة، والشاليهات، وشارع سمير بلال، والسوق، وأبوصحرا، بالاضافة الى استمرار أعمال تمهيد الطرق الداخلية بمنطقة رمل الحدادين.





واشار بانه تم تكثيف أعمال صيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة بمناطق متفرقة بقرية المراقي بمركز سيوة، حيث شملت مناطق مشندت، والجاري، ووسط القرية، وذلك بواسطة عمال و فني إدارة الإنارة العامة بمجلس المدينة.