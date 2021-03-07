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اقتصاد

مياه أسيوط: 15 مليون جنيه لإحلال وتجديد محطة مياه أبوتيج المرشحة

الأحد 07/مارس/2021 - 10:13 ص
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد،أنه تم انتهاء من أعمال الإحلال والتجديد لمحطة مياه أبوتيج المرشحة، والتى تبلغ طاقتها الإنتاجية 500 ل/ث لتغذى المحطة مدينة أبوتيج بالكامل وجميع القرى التابعة لها، لتخدم حوالى 500 ألف مواطن.

وأوضح أن الشركة خصصت من خطتها السنوية مبلغ 15 مليون جنيه لتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد بمروقات ومرشحات محطة أبوتيج المرشحة وأحواض الترسيب ومحابس الضغط العالي ومحابس صالة المواسير و عدد (8) فلاتر لتحسين جودة المياه المنتجة.

وأضاف أنه جار عمل إحلال وتجديد لعدد (٤) مروق بمحطات نزلة عبد اللاه المرشحة، وعدد (٢) مروق بمحطة مياه منفلوط، وتحديث منظومات معالجة مياه الروبة، وميكنة أنظمة التشغيل داخل المحطات.
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