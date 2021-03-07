سعر الذهب اليوم 7-3-2021

شهدت أ سعار الذهب استقرارًا بمستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 7-3-2021، لليوم الثالث علي التوالي منذ الخميس الماضي؛ وذلك علي مستوى أعيرة الذهب المختلفة بمحلات الصاغة.





وصل سعر الذهب من عيار 21 الأعلي تداولاً نحو 751 جنيهاً للجرام الواحد.





وسجل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة في أعيرة الذهب نحو 858 جنيها .





بينما وصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 العيار الوسطي بين الذهب نحو 644 جنيها .





ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 501 جنيه.





وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6008 جنيهات و أوقية الذهب نحو 26.7 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 858.3 ألف جنيه



