سعر الذهب مستقر بختام تعاملات الأسبوع.. عيار 21 يسجل 751 جنيها

استقرت أسعار الذهب خلال ختام تعاملات اليوم الجمعة 5 مارس 2021، ليسجل الجرام من عيار 21 الأكثر تداولا 751 جنيها.





وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا، 751 جنيهًا.





وبلغ سعر الجرام عيار 24، الأغلى سعرا، نحو 858 جنيها.





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ووصل سعر الجرام عيار 18 حوالى 644 جنيهًا.





وسجل سعر الجنيه الذهب 6008 جنيهات.





بينما سجل سعر الذهب عالميا 1749 دولار للاوقية.



