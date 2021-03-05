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اقتصاد

سعر الذهب مستقر بختام تعاملات الأسبوع.. عيار 21 يسجل 751 جنيها

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:02 م
ذهب
ذهب
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آمنة عبدالعظيم
استقرت أسعار الذهب خلال ختام تعاملات اليوم الجمعة 5 مارس 2021، ليسجل الجرام من عيار 21 الأكثر تداولا 751 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا، 751 جنيهًا.

وبلغ سعر الجرام عيار 24، الأغلى سعرا، نحو 858 جنيها.

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ووصل سعر الجرام عيار 18 حوالى 644 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب 6008  جنيهات.

بينما سجل سعر الذهب عالميا  1749 دولار للاوقية.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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