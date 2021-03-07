الغرف التجارية: حملة تخفيضات بكافة أسواق مصر استعدادا لشهر رمضان



أعلن الاتحاد العام لل غرف التجارية برئاسة المهندس ابراهيم العربي عن انتهاء الاستعدادات بكافة أسواق الجمهورية علي كافة المحاور الجغرافية لاقامة معارض " اهلا رمضان " والذي ستنطلق هذا العام تحت شعار " معا من أجل مصلحة المستهلك " لاستقبال شهر رمضان المبارك.









أوضح أنه سيتم توفير السلع الاساسية من المصنع والمستورد مباشرة الى المستهلك بهدف خفض تكلفة التداول وبالتالى الاسعار، بالاضافة الى الخصومات الممنوحة منهم , وذلك بالشراكة بين القطاع الخاص والذي يمثله الاتحاد العام للغرف التجارية والقطاع العام ممثلا في وزارات التموين والتجارة الداخلية , التجارة والصناعة ,التضامن , التنمية المحلية , الشباب والرياضة والمحافظات وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.











وتأتي تلك المبادرة كاستجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لضمان توافر افضل السلع بأسعار منافسة فى كافة انحاء مصر وتحقيق استقرار الاسواق قبل بدء الشهر الكريم وما يتواكب معه في ارتفاع من حجم الطلب .









وأشار في بيان صدر اليوم الى أن المركز الرئيسي للمعرض سيقام بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات وذلك بالتواكب مع معارض اهلا رمضان التى تنظمها الغرف التجارية بالمحافظات .









وقال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن وزارة التموين لديها احتياطي استراتيجي ضخم من ‏السلع الاساسية يكفي لشهور قادمة , ومن المقرر ان يتم توفير اكثر من منفذ فى المحافظات ذات الكثافة ‏السكانية العالية حيث يجرى تنظيم 118 منفذا من حلايب الى السلوم ومن اسوان الى العريش ، بخلاف المعارض الرئيسية، موضحا أنه سيشارك في المبادرة اكثر من 200 مورد من صانع ومستورد للسلع الرمضانية متضمنة الالبان ومنتجاتها، والبقول والحبوب، والمجمدات من لحوم ودواجن واسماك، والزيوت والسمن والسكر، بالاضافة الى العديد من السلع الاستهلاكية.











وأشار الي انه سيتم طرح كافة السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، مشيرا إلى أن هناك ‏تنسيقا وتعاونا بين وزارة التموين والغرف التجارية وأصحاب السلاسل التجارية علي قيام السلاسل بخفض أسعار السلع الغذائية، بالإضافة إلى ‏عروض تخفيض الأسعار علي السلع الغذائية حيث سيتم تنظيم ركن خاص بأهلا رمضان داخل كافة المحال بمختلف المحافظات و سيتم تقديم السلع الاساسية بأسعار معلنة ثابتة ‏واقل من اسعار الأسواق بنسبة تتراوح بين 15 و 35 % ، وبنفس السعر فى كافة المحافظات طوال ‏الفترة.









ومن جانبها قالت د. نيفين جامع وزريرة التجارة و الصناعة ان المبادرة ستتضمن معرضا كبيرا بالقاهرة بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات واخرى بالجيزة والاسكندرية وبورسعيد والاسماعلية تتضمن السلع الاساسية وغيرها من السلع الغذائية وستستمر لمدة عشرة ايام وحتى حلول شهر رمضان وذلك بالتواكب مع منافذ بيع جماعى بالمحافظات تنظمها الغرف التجارية.











وأشارت جامع الى ان مجلس الوزراء قرر تقديم خصم 50% على تكلفة مركز المؤتمرات وان الغرف التجارية تدعم المبادرة بأكثر من 10 ملايين جنيه ليتمكن المصنعين من تقديم اكبر قدر من الخصومات أثناء المبادرة.









وأوضح اللواء محمود شعراوي انه تم التنسيق مع المحافظين والغرف التجارية لتحديد اماكن متميزة ومع الموردين ‏لتحديد السلع والاسعار المخفضة، وان العارضين سيتضمنون القوات المسلحة ممثلة فى جهاز الخدمة الوطنية، ووزارة الداخلية ممثلة فى مشروع امان، ووزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة بالشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية، وكبار المصنعين والمستوردين والمنتجين ‏المصريين، والذين سيلتزمون بتوفير الكميات بالاسعار المخفضة التى ‏يتفق عليها.









ومن جانبه اكد العربى ان السلاسل التجارية ستستمر فى مبادرة خفض هامش الربح علي مجموعة من السلع الاساسية تتجاوز 40 سلعة لتحقيق استقرار فى الاسعار، وذلك بالاضافة الى عدد من المبادرات الجماعية والفردية بالتعاون مع الموردين لتقديم عروض مخفضة اثناء شهر رمضان المعظم تحت شعار "المواطن اولا".











وأضاف العربى انه يجرى الاتفاق حاليا مع قيادات المنتجين والمستوردين لمجموعات السلع الاساسية والرمضانية لتوفير كميات كافية بكافة ربوع مصر باسعار اقل من اسعار السوق حتى تتمكن كافة الاسر المصرية ان تستقبل الشهر المعظم ولديها احتياجاتها بأسعار مناسبة.









وأشار العربى الى ان المخزون الاستراتيجى سواء بالمخازن او بالموانئ او ما تم شحنه خلال الفترة الماضية او التعاقدات التى سترد خلال الفترة القادمة بتجاوز الاستهلاك المحلى لبعد شهر رمضان وذلك بعد التسهيلات الائتمانية المتاحة من البنك المركزي، حيث تم الإفراج الجمركي علي كميات كبيرة من السلع الغذائية يوميا.









وأكد العربى ان الغرف التجارية واتحادها العام تنظم وتدعم تلك المبادرة للعام السادس على التوالى حتى يتمكن ابناء مصر الاوفياء من تجار وصناع ومؤدى الخدمات من توفير السلع مباشرة للمستهلك وخفض اسعارهم وذلك مع التركيز على المنتج المحلى فى اطار مبادرة الاتحاد لدعم شراء المنتج المصرى.









وأوضح ان المبادرة سيصاحبها حملة اعلامية للوصول الى كافة المواطنين وتأكيد دور ‏الدولة وشراكة الحكومة والقطاع الخاص فى دعم المواطن البسيط .