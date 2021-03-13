ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

لمنافسة Clubhouse.. تويتر يطلق Spaces فى أبريل

السبت 13/مارس/2021 - 09:02 ص
تويتر يكشف عن ميزة
تويتر يكشف عن ميزة مهمة فى هذا الموعد
Advertisements
ندى على
كشف موقع Twitter تويتر عن نيته إطلاق ميزة جديدة  لمستخدميه للدردشة الصوتية ، تنافس تطبيق Clubhouse الذى شهد إقبالا كبيرا فى الأسابيع الماضية بسبب تميزه عن باقى مواقع التواصل الاجتماعى التقليدية . 

وبحسب موقع Gizmochina فإن الميزة الجديدة التى سيقدمها تويتر ستسمى Spaces وسيتم إطلاقها فى شهر أبريل المقبل، وستكون عبارة عن غرفة دردشة صوتية مثل تلك التى فى تطبيق Clubhouse كما أنها ستتفوق عليه. 

وستختلف ميزة Spaces فى تويتر حيث ستتفوق على ميزات Clubhouse فى أنها ستكون لهواتف أندرويد وآيفون فى حين أن تطبيق Clubhouse يتوفر فقط لهواتف آيفون فقط . 

وبدأ تويتر في اختبار الميزة لنظام أندرويد مع حوالي 1000 مستخدم في أواخر فبراير الماضى وبدأ في طرحها لمزيد من المستخدمين حول العالم في وقت سابق من شهر مارس الحالى .

وقال مسئولو تويتر إنه في الوقت الحالي، لن يتمكن مستخدمو أندرويد من استضافة ميزة Spaces  ولكن سيتمكنون من الانضمام والمشاركة فى وقت قادم، أما مستخدمى هواتف آيفون فستنطلق فى وقت أبكر من إطلاقها لهواتف أندرويد. 

ويعتمد تطبيق التواصل الاجتماعي Clubhouse، على الصوت والتحدث بدلا من النشر من خلال غرف دردشة صوتية تتيح لمستخدميها التحدث والنقاش صوتيا حول موضوعا ما بدل من التراسل النصي،  ويمكن للمستخدمين الوصول ل Clubhouse، عن طريق الدعوة فقط، مما يعني أنه لا يمكن لأي شخص الدردشة مع شخص ما دون قبول الدعوة . 

وكان قد ارتفع تطبيق Clubhouse من نحو 1500 مستخدم إلى أكثر من مليون مستخدم، وهو نفس الأمر الذى حدث مع أسهم شركة GameStop، كما وصل التطبيق إلى رأس مال سوقى لمليار دولار مع 100 مليون عملية تحميل فى بداية شهر فبراير الحالى. 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أغنى رجل في العالم يدعم تطبيقا جديدا بعد سيجنال.. تعرف عليه

طريقة نقل دردشات واتساب من آيفون إلى أندرويد

أخبار التكنولوجيا.. شاومي تفاجئ العالم بهاتف متطور.. و5 ميزات جديدة قادمة في iPhone 13

بعد تشجيعه لـ Clubhouse.. تعرف تطبيقات يفضلها إيلون ماسك

بعد إثارته للجدل.. 6 حقائق لا تعرفها عن تطبيق Clubhouse الذى يشجعه إيلون ماسك

أخبار التكنولوجيا| 5 إجراءات يجب اتخاذها عند اختراق حساب واتساب.. تسريبات تكشف موعد إطلاق هواتف هواوي P50

ترشيحاتنا

محمد بسام : الهاني سليمان بيعصبني جدًا وأكثر لاعب بيضيع وقت.. فيديو

عودة مصطفي محمد .. موعد مباراة جالاتا سراي وقيصري سبور والقنوات الناقلة

ماذا يقال في سجدة التلاوة إذا لم أسجد ؟.. 18 كلمة تغنيك عن البحث عن مكان للسجود

رجل فى ثياب طفل.. عبدالرازق دهسته سيارة نقل على الطريق وحرمت أسرته من عائلها الوحيد

تبدأ من 20 جنيها..تعرف على أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

ربنا يصبر قلبك .. شيماء سيف تنعي والدة سيف الشواربي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار فئات نيسان قشقاي موديل 2021|صور

تناول الجزر يوميا يحميك من الإصابة بمرض خطير

بالجلد الأسود.. جلسة تصوير لـ نادية الجندى تخفى سنها الحقيقى