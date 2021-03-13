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تعليم

تعليم الغربية : مجازاة 174 معلما بسبب الدروس الخصوصية

السبت 13/مارس/2021 - 05:02 م
تعليم الغربية
تعليم الغربية
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احمد علي
قرر المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية مجازاة  174 معلما بخصم 7 ايام من راتبهم بسبب ممارسة نشاط الدروس الخصوصية، وإخطار مأمورية الضرائب العامة لاتخاذ شئونها حيال ايرادتهم من ممارسة هذا النشاط. 


وجاء هذا القرار  على إثر الحملة المكبرة التي قادها الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بالتنسيق مع الجهات الرقابية لمواجهة الدروس الخصوصية ومنع التجمعات  وحرصا على سلامة وصحة الطلاب في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.


 وفي وقت سابق قرر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية  غلق وتشميع  (1313) مركزًا للدروس الخصوصية حتى 24 من فبراير الماضي ، تطبيقًا لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصًا على صحة وسلامة الطلاب وعائلاتهم.

وشدد محافظ الغربية على رؤساء المدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية اليومية للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك الالتزام بمواعيد الغلق الجديدة وعدم التهاون مع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
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