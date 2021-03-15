نجوم رحلوا قبل أن يستكملوا أعمالهم الفنية.. يوسف شعبان وأحلام الجريتلي وهادي الجيار في رمضان

يترقب الكثير من المشاهدين، إنطلاق المارثون الدرامي الرمضاني، بعد أيام قليلة، لكنهم سيتفاجئون بفنانين غيبهم الموت، ليتركون أخر عمل لهم للذكرى مع المشاهدين، ويرصد ":صدى البلد" فيما الفنانين الذين رحلوا قبل أن يستكملوا أدوارهم في الأعمال الدرامي، للموسم الرمضاني المُقبل.





يوسف شعبان

رحل الفنان يوسف شعبان، عن عالمنا في أخر فبراير الماضي، قبل أن يستكمل دوره في مسلسل « ملوك الجدعنة » المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المُقبل، وكان يجسد في المسلسل شخصية كبير الحارة التى يعيش فيها بطلا المسلسل مصطفى شعبان وعمرو سعد، ليقرر صناع العمل الاستغناء عن مشاهده المتبقية في المسلسل، لاسيما وأنه انتهى من تصوير معظمها قبل رحيله.





أحلام الجريتلي

وقطعت الفنانة أحلام الجريتلي، شوطًا كبيرًا في تصوير مشاهد مسلسل «نسل الأغراب» للمُخرج محمد سامي، المنتظرعرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المُقبل، لكنها توفيت قبل أن تنتهي من تصوير باقي مشاهدها، ليقوم المخرج ب نشر، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»، ظهر فيه معها، من كواليس عمل سابق قبل رحيلها، وظهر في المدرب وهو يُدربها على إحدى الرقصات، وعلق على الفيديو: «الله يرحمك يا أحلام هتوحشيني.. كان ليكي عندي غلاوة ومحبة.. كنتي ممثلة جميلة وإنسانة أجمل.. هفتقدك يا صديقتي».





هادي الجيار

أما الفنان الراحل هادي الجيار، فسوف يظهر في الموسم الدرامي الرمضاني المُقبل، من خلال مسلسل «الاختيار 2» ولكنه لم يستكمل دوره كاملًا في التصوير، إذ كشف مؤلف العمل، أن «الجيار» قام بتصوير 80% من المسلسل فقط، ليقوم المؤلف بإجراء تعديلات بسيطة على السيناريو بعد الوفاة.