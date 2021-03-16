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رياضة

موسيماني يجتمع مع جهازه المعاون قبل مواجهة فيتا كلوب

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:13 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مطوّلة مع جهازه المعاون؛ لبحث عدة تفاصيل فنية خاصة بمباراة فيتا كلوب.
وناقش موسيماني مع جهازه المعاون بعض الأمور الخاصة بالمنافس الكونغولي وأرضية الملعب ودرجة الحرارة، ومهام لاعبي الأهلي وغيرها من التفاصيل التي تتعلق بمواجهة اليوم أمام الفريق الكونغولي.
ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب في الثالثة من عصر اليوم، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت الكونغو، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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