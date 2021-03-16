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فن

أول تعليق من سمية الخشاب بعد تصدرها التريند .. خاص

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:22 م
صدى البلد
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خالد صواف

تصدرت الفنانة سمية الخشاب، التريند على جوجل،  بعدما نشر الفنان محمد رمضان أول صورة من كواليس مسلسله الجديد "موسى" معها وعلق عليها بقوله: "لما الملبن يبقى قدامك والدكتور يمنعك منه".

وفى أول تعليق لها بعد تصدرها التريند قالت الفنانة سمية الخشاب ل صدى البلد  " المسلسل حاجة عالمية واتمنى أن نوفق في الموسم الرمضاني ".

وأضافت " دورى في المسلسل مفأجاة .."| ثقه في الله تالق ونجاح".

وتعود سمية الخشاب الى الدراما التلفزيونية بمسلسل "موسى" بعد غياب دام 4 سنوات، منذ أن قدمت مسلسل "الحلال" عام 2017، مع الفنانة فيفى عبده، وهو من تـأليف سماح الحريري، وإخراج أحمد شفيق.

 

وانتهى مخرج العمل من تصوير نصف مشاهد المسلسل حتى الآن، حيث صور مشاهد عدة منه في مدينة أسوان، وظهر خلالها محمد رمضان بطل العمل مع مجموعة من التماسيح.

 

جدير بالذكر أن مسلسل "موسى" بطولة"محمد رمضان، سمية الخشاب، هبة مجدي، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة" ومجموعة كبيرة من النجوم الكبار، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

 

و شاركت الفنانة سمية الخشاب، في ديسمبر الماضي متابعيها، بعد ساعات من حصولها على حكم بإلزام طليقها الفنان أحمد سعد بدفع مبلغ 270 ألف جنيه لها، كنفقة عدة ومتعة عن فترة زواجهما التي امتدت لعامين، بمقطع فيديو جديدا لها، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام".

 

وظهرت سمية الخشاب وهي بملابس رياضية باللون الأسود، مرتدية نظارة شمس سوداء، وعلقت على الفيديو: "سعيدة وبروح حرة".

 

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