المركز الأوليمبي يستضيف اجتماع لجنة إعداد البطل البارالمبي للرعاية الطبية

استضاف المركز الأوليمبي بالمعادي، اجتماع لجنة إعداد البطل البارالمبي اليوم الثلاثاء، لتوقيع بروتوكول مع مستشفى الطب الرياضي بمدينة نصر، لتوفير الرعاية الطبية للأبطال البارالمبيين.

بحضور الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية، والدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية، ومحمد عبد النبي ومحمود عبد العزيز والدكتور أحمد آدم وإبراهيم آمين.





وجاء ذلك لتوقيع بروتوكول الرعاية الطبية للأبطال البارالمبيين مع مستشفى الطب الرياضي بمدينة نصر ويمثلها الدكتور خالد مسعود.





وشكل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لجنة إعداد البطل البارالمبي لمناقشة التخطيط لدورة الألعاب الأولمبية 2021، وضمت اللجنة كلا من: الدكتور صبحي حسانين رئيسا للجنة، وأعضاء اللجنة: محيى بدير، الدكتور عمر الحداد، والدكتور حياة خطاب، والدكتور أحمد آدم وإبراهيم أمين.



