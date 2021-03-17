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رياضة

المركز الأوليمبي يستضيف اجتماع لجنة إعداد البطل البارالمبي للرعاية الطبية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:24 م
صدى البلد
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ريهام بكير
استضاف المركز الأوليمبي بالمعادي، اجتماع لجنة إعداد البطل البارالمبي اليوم الثلاثاء، لتوقيع بروتوكول مع مستشفى الطب الرياضي بمدينة نصر، لتوفير الرعاية الطبية للأبطال البارالمبيين.
بحضور الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية، والدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية، ومحمد عبد النبي ومحمود عبد العزيز والدكتور أحمد آدم وإبراهيم آمين.

وجاء ذلك لتوقيع بروتوكول الرعاية الطبية للأبطال البارالمبيين مع مستشفى الطب الرياضي بمدينة نصر ويمثلها الدكتور خالد مسعود.

وشكل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لجنة إعداد البطل البارالمبي لمناقشة التخطيط لدورة الألعاب الأولمبية 2021، وضمت اللجنة كلا من: الدكتور صبحي حسانين رئيسا للجنة، وأعضاء اللجنة: محيى بدير، الدكتور عمر الحداد، والدكتور حياة خطاب، والدكتور أحمد آدم وإبراهيم أمين.

وحرص مسئولو المركز الأوليمبي بالمعادي على تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل دقة من بينها تطهير وتعقيم صالات التدريب، بالإضافة إلى قياس درجات الحرارة قبل الدخول ومنع التكدس والزحام والالتزام بارتداء الكمامات
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