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أخبار البلد

لدينا فائض.. "الزراعة" لـ المواطنين : خزّنوا خضروات وفواكه براحتكم لرمضان

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:24 م
خضروات وفاكهة
خضروات وفاكهة
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شيماء مجدي

قال الدكتور علاء البحراوى مدير عام إدارة الخضر بوزارة الزراعة ، إن جميع الخضروات متوفرة بالأسواق بفائض كبير سواء البطاطس ، أو الطماطم ، أو الخيار ، من الآن وحتى شهر رمضان .


ووجه "البحراوى" خلال تصريحات لـ "صدى البلد " ، رسالة للمواطنين :" اطمئنوا ..وخزنوا خضروات وفواكه زى ما تحبوا استعدادا للشهر الكريم، لدينا فائض والأسعار مقبولة وفى متناول الجميع " .


وأضاف، أنه رغم  انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق إلا أن ذلك يسبب خسارة للمزارعين بسبب ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية والأسمدة والتقاوى ، وتاجر التجزئة هو المستفيد الوحيد، لذا فلابد من عمل نظام متوازن يحقق الرضا بين الطرفين .


وأشار إلي أن هناك لجانا تجوب الحقول يوميا لتوجه النصائح والإرشادات للمزارعين بحيث يتم زيادة الإنتاج من ناحية، ومكافحة الأمراض والحشرات التى تواجه أى نوع من الخضروات والفاكهة .


وأوضح أن الفاكهة والخضروات من أهم السلع التى يعتمد عليها المصريون فى الافطار والسحور، لذا لدينا توجيهات بتوفير كميات كبيرة منها قبل قدوم شهر رمضان .  

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