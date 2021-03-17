لدينا فائض.. "الزراعة" لـ المواطنين : خزّنوا خضروات وفواكه براحتكم لرمضان

قال الدكتور علاء البحراوى مدير عام إدارة الخضر بوزارة الزراعة ، إن جميع الخضروات متوفرة بالأسواق بفائض كبير سواء البطاطس ، أو الطماطم ، أو الخيار ، من الآن وحتى شهر رمضان .





ووجه "البحراوى" خلال تصريحات لـ "صدى البلد " ، رسالة للمواطنين :" اطمئنوا ..وخزنوا خضروات وفواكه زى ما تحبوا استعدادا للشهر الكريم، لدينا فائض والأسعار مقبولة وفى متناول الجميع " .





وأضاف، أنه رغم انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق إلا أن ذلك يسبب خسارة للمزارعين بسبب ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية والأسمدة والتقاوى ، وتاجر التجزئة هو المستفيد الوحيد، لذا فلابد من عمل نظام متوازن يحقق الرضا بين الطرفين .





وأشار إلي أن هناك لجانا تجوب الحقول يوميا لتوجه النصائح والإرشادات للمزارعين بحيث يتم زيادة الإنتاج من ناحية، ومكافحة الأمراض والحشرات التى تواجه أى نوع من الخضروات والفاكهة .





وأوضح أن الفاكهة والخضروات من أهم السلع التى يعتمد عليها المصريون فى الافطار والسحور، لذا لدينا توجيهات بتوفير كميات كبيرة منها قبل قدوم شهر رمضان .