سامي مغاوري في حوار لـ صدى البلد: راضٍ عن مشواري 30%.. وانفلات الوسط الفني سبب استقالتي من النقابة

* لم أقدم الشخصيات التي أتمناها.. وهؤلاء النجوم أتمني رؤية سيرتهم الذاتية على الشاشة

* مصر الجديدة اتفرجت علينا بسبب كواليس اللعبة 2.. وأقدم شخصية شلبي سلوفان من جديد

*التجاهل من المهرجانات السينمائية مؤلم.. واعتذرت عن ماما حامل لهذا السبب









حل الفنان سامي مغاوري، ضيفا على موقع "صدى البلد" واحتفل بنجاح احدث أعماله الفنية "اللعبة 2"، كما كشف تفاصيل لأول مرة عن أسباب استقالته من نقابة المهن التمثيلية، وسبب اعتذاره عن فيلم ماما حامل، وحقيقة وجود جزء ثالث من اللعبة.





اللعبة 2





عبر الفنان سامي مغاوري عن سعادته الكبيرة للعمل في مسلسل اللعبة والنجاح الكبير الذي حققه الجزء الثاني من المسلسل، وأكد أن كل من في العمل بذلوا مجهود حقيقي من أجل أن يخرج العمل في أفضل صورة، كما لفت بأن المخرج معتز التوني، كان يتناقش مع كل فريق العمل في الإفيهات إذا وجد أحدها إرتجاليا خلال أحد المشاهد.





وكشف الفنان سامي مغاوري عن بعض الكواليس المضحكة للفنان محمد ثروت خلال تصويرهم مسلسل اللعبة 2.





وقال إن الفنان محمد ثروت كان له العديد من المواقف المضحكة فى اللوكيشين، وحكى إحداها قائلا إن أثناء تصويرهم بمدينة مصر الجديدة ركب محمد ثروت ميكروباص وبدأ ينادي في الشارع ":لوكيشن"، مما جعل كل الموجودين بالشارع يلتفتوا إليهم ويضحكوا.





وقال إنه سعيد لوجود جزء ثالث من المسلسل، مؤكدا أنهم حتى الآن لا يعرفون موعد إنطلاق تصويره.

اعتذاره عن ماما حامل





الفنان سامي مغاوري كشف، عن أسباب اعتذاره عن عدم المشاركة في فيلم «ماما حامل»، قائلًا إن فريق عمل الفيلم قاموا بتأجيل التصوير شهرين، وأرسلوا له المواعيد.





وأضاف سامي مغاوري، أنه طالب المنفذة أن تحدد له الـ10 أيام المحددين للتصوير، لكنها رفضت وقالت له أنها سوف تطلبه في أي وقت، في الوقت الذي كان يصور فيه مشاهد مسلسل«اللعبة».





تدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى حول أسرة من طبقة غنية تتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، حيث يعتمد الفيلم على كوميديا الموقف، بالإضافة إلى تعرض بيومي فؤاد لبعض المشاكل في عمله الذي يتولى إدارته الفنان سامى مغاوري، وتتوالى الأحداث.





الفيلم بطولة النجمة ليلى علوي، وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، وهدى الأتربى، وويزو، ومحمد سلام، وبدرية طلبة، ونانسي صلاح، وآخرون، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، ومن إنتاج "سينرجى".





أسباب استقالته





كشف الفنان سامي مغاوري عن الاسباب الحقيقية وراء استقالته من نقابة المهن التمثيلية، قائلا انه اكتشف ان هناك انفلاتا في الوسط الفني، وتنظيم المهنة، واكد انه متعاطف جدا مع اعضاء النقابة الجالسين في المنزل، وطالب بسرعة وجود حل لمشاكلهم.

واكد سامي مغاوري خلال ندوته بموقع صدى البلد، ان الفنان اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لم يتواصل معه بعد الاستقالة، لانشغاله بالعديد من المهام.

تجاهل المهرجانات





كشف الفنان سامي مغاوري عن رأيه في تجاهل المهرجانات لعدد كبير من كبار الفنانين.

وقال إن المهرجانات تنقسم الى خاصة وحكومية، منوها أنه لا يستطيع أن يتحدث مع المهرجانات التجارية لأنها من حقها أن تستضيف النجوم الذين تختارهم، ولام "مغاوري" المهرجانات الحكومية، وقال "تجاهلهم للموهوبين يكون مؤلما".





الدوبلاج





الدوبلاج من وجهة نظر سامي مغاوري فى أداء الأعمال الدرامية أصعب من الأداء الفنى العادى، خاصة وأنه يستخدم طاقة أكبر للتعبير بصوته الذى يستدعى منه الوقوف لساعات طويلة فى الدوبلاج لاستخدام الصوت فقط فى الأداء .

وتابع أنه قام بأداء صوتى فى دور شلبى بفيلم المرعبين ودور "المونسيتور" والذى لاقى متابعة كبيرة من الأطفال.

كما كشف الفنان سامي مغاوري، عن استعداده لتقديم جزء جديد لمسلسل الكارتون «شركة المرعبين المحدودة» بشخصيته الشهيرة شلبي سلوفان، مشيرًا إلى أن المسلسل سيتكون من 30 حلقة.





سيرة ذاتية





كشف الفنان سامي مغاوري، عن النجوم الذين يتمنى أن يقدم سيرتهم على الشاشة، وقال أنه يحب أن يرى نجيب الريحاني وزكي رستم وغيرهم، مؤكدا أن هناك الكثير من النجوم حياتهم مليئة بالأسرار وتستحق أن تخرج على الشاشة.





رضاه عن مشواره الفني





قال الفنان سامي مغاوري إنه راض عن مشواره الفني 30% فقط، مبررا هذا بأنه لم يقدم الشخصيات التى يتمناها ويحلم بها حتى الآن، موضحا انه يريد تقديم شخصيات مركبة بين الخير والشر، مؤكدا ان هذا اللون من الأدوار تبرز مواهب الممثل.

وأوضح أنه أحب جدا شخصيته في مسلسل دلع بنات الذي قامت ببطولته الفنانة مى عز الدين، موضحا أن شخصية مدمن المخدرات التى قدمها في العمل كانت جديدة عليه وبعيدة عن الأدوار الكوميدية التي اشتهر بها.

أعماله الجديدة





قرر الفنان سامي مغاوري تقديم حكايات تحمل اسم "عائلة نياظي"، على يوتيوب وابلكيشين تيك توك مع نجله كريم.