أهم نقطة في مسيرتي .. نور النبوي يكشف كواليس محطته الفارقة وتحديات فيلمه الجديد

أعلن الفنان نور النبوي انتهاء تصوير فيلمه الجديد «كان ياما كان»، مؤكدًا أنه يمثل محطة فارقة في مسيرته الفنية.

وأوضح، في تصريحات تليفزيونية، أن العمل استغرق عامًا كاملًا من التصوير في مدينة الأقصر، ويبرز جمال معالمها.

وكشف عن التحديات التي واجهته، مشيرًا إلى تعلمه أربع لغات من أجل الشخصية، حيث قضى ثلاثة أشهر في دراسة الصينية والروسية والإسبانية.

وأعرب عن سعادته بالتجربة رغم شعوره بالقلق قبل عرض الفيلم، كما أعلن مشاركته في فيلم عالمي جديد، واصفًا هذه الخطوة بأنها تحقيق لحلم طال انتظاره، ما يعكس طموحه لتوسيع حضوره الفني عالميًا.

