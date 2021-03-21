بمذاق لا يقاوم .. مقادير وطريقة عمل مكرونة بالأجبان

يعشق الجميع تناول المكرونة بجميع أنواعها، لذلك تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل مكرونة بالأجبان بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد.
مكرونة فرن مسلوقة
ربع كيلو لحم مفروم
2 كوب مشروم
1 بصلة
ملح وفلفل
رشة جوزة الطيب
نصف كوب ريحان
1 ملعقة صغيرة زبدة خلطة المكرونة
1 ملعقة كبيرة زبدة
200 جرام جبن كريمي
1 كوب جبن شيدر
1 كوب جبن موتزاريلا
1 ملعقة كبيرة دقيق
2 كوب حليب للوجه
1 كوب بارميزان او رومينصف
كوب بقسماط
طريقة تحضير مكرونة بالأجبان
* يشوح البصل فى زبدة على النار، ثم تضاف اللحمة وتتعصج
* يضاف المشروم
* وتتبل بملح وفلفل وجوزة الطيب
* يضاف الدقيق والحليب، ويقلب حتى يثقل القوام ثم تضاف الجبن
* يخلط خليط اللحمة وبالجبن بالمكرونة
* توضع المكرونة فى بيركس
* ثم يرش البقسماط والبارميزان
* وتدخل الفرن حتى تنضج