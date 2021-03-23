جحيم على الأرض.. شاهد لحظة ثوران بركان أيسلندا

أظهرت لقطات مصورة من طائرة بدون طيار، مشاهد مثيرة لثوران بركان جبل فاجرادالس في جنوب غرب أيسلندا.





واستطاعت طائرة درون، رصد ثوران البركان بعدما اقتربت من قمته، حيث أظهرت بوضوح تيارات الحمم البركانية الحمراء تتدفق على جوانب البركان من مسافة قريبة.





وكان البركان، قد اندلع الأسبوع الماضي في أيسلندا لأول مرة منذ 6000 عام.





وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن بيورن شتاينبيك سجل هذه اللقطات بواسطة الدرون الخاصة به، بعد ثوران بركان فاغرادالسفيال في شبه جزيرة ريكيانيس، الواقعة جنوب غربي أيسلندا.





وتسبب البركان آلاف الزلازل الصغيرة في المنطقة، حسبما قالت الأرصاد الجوية في أيسندا.