تضامن الشرقية: توزيع 581 كارت فيزا تكافل وكرامة جديد على المستحقين

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الإنتهاء من توزيع 581 كارت فيزا تكافل وكرامة على المستحقين والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة ، والذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر إحتياجًا وكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة ممن لا يتقاضون معاشًا ثابتًا.

وأكد محمد كمال الحجاجي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية أن عملية التوزيع تمت من خلال 19 إدارة إجتماعية بنطاق المحافظة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي ، مشيرًا إلى أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية خلال أعمال تسليم الفيزا للمستحقين وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من إنتشاره.

واضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أنه تم الإنتهاء من توزيع 18 كارت فيزا تكافل ، و 563 كارت فيزا كرامة وكذلك الأرقام السرية الخاصة بهم وتسليمها للمستحقين من خلال عدد 19 إدارة اجتماعيه بنطاق المحافظة ليصل إجمالي عدد المستفيدين 155842 مقسمين إلى 78977 مستفيد تكافل وعدد 76865 مستفيد كرامة.

فيما شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي لإجراء أعمال التطهير والتعقيم للإدارات الإجتماعية التي شهدت توزيع كروت فيزا تكافل وكرامة على مستحقيها.