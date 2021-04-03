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فن

مع اقتراب العرض.. مسلسلات تواجه شبح الخروج من رمضان بسبب كورونا

السبت 03/أبريل/2021 - 06:05 ص
صدى البلد
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خالد صواف
مع بدء العد التنازلي لمسلسلات رمضان بدأ فريق عمل كل مسلسل بتكثيف ساعات التصوير من أجل اللحاق بالموسم الرمضاني .

حيث أصبح الوقت حاليا لا يحتمل اي تأجيلات حيث يبحث كل صناع مسلسل بالابتعاد عن المخاطر التي قد تؤدي إلى التأجيل .
 ولكن سيصبح خطر فيروس كورونا هو أكبر خطر على هذة المسلسلات .. خاصه في حاله إصابه ممثل بهذا الفيروس وهو ما سيمنعه لفترة طويله من عدم التواجد في التصوير  .

الخوف من الخروج من السباق الرمضاني قد يؤدي إلى قيام منتجي العمل بعدم الإفصاح عن إصابات كورونا واستكمال التصوير كأن شيئا لم يحدث .. وهو ماحدث في أحدى المسلسلات حيث ظهرت  حالة كورونا  في احدى المسلسلات  اضطرتهم ظروف التصوير ان يشارك في التصوير قبل إجراء المسحة الثانية والتأكد إذا كانت المسحة الأولى الإيجابية صحيحة أم لا .

ستصبح الصناعة هامة للغاية لما تحققه من أرباح  الفلوس ولكن  ستظل صحة العاملين هي الأهم .

يذكر أن العديد من الفنانين قد أصيبوا في الفترة الأخيرة بفيروس كورونا ومنهم من تماثل للشفاء ومنهم من يخضع للعزل ومن أبرزهم صفاء الطوخي و أحمد مجدي ودياب وتماثل الشفاء مؤخرا هنا الزاهد وريهام أيمن وتوفيق عبد الحميد .

ويعد الموسم الرمضاني المقبل هو الأقوي منذ سنوات حيث يشارك فيه نجوم كبيرة ولهم شأنهم .
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