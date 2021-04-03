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فرحة عارمة بالتحرير بعد نقل 22 من المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة

السبت 03/أبريل/2021 - 10:32 م
صدى البلد
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البهي عمرو
شهد ميدان التحرير تواجد عدد من المواطنين، فى حالة فرح شديد بعد نقل 22 من المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة.

وأظهر الفيديو التى عرضته قناة إكسترا نيوز، أن هناك بعض المواطنين يلتقطون  صورا تذكارية فى ميدان التحرير.

وانتشرت السيارات فى الميدان و الجميع فى حالة فرح. 

وخرجت المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير، وسبقتها العجلات الحربية الفرعونية في إشارة أنها تحمي الملوك الفراعنة.
وظهرت مسلة ميدان التحرير بأنوار عالية براقة ترحب بـ مومميات الملوك الذين يمرون منه ليذهبوا في الرحلة الأخيرة لنقلهم لمتحف الحضارة بمصر القديمة.


وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننى «أتطلع بكل الفخر والاعتزاز لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية».

وكتب «السيسي»، عبر  منشور على صفحته الرسمية بـ«فيس بوك»: «بكل الفخر والاعتزاز أتطلع لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.. إن هذا المشهد المهيب لدليل جديد على عظمة هذا الشعب الحارس على هذه الحضارة الفريدة الممتدة في أعماق التاريخ».

ودعا الرئيس، كل المصريات والمصريين والعالم أجمع لمتابعة هذا الحدث الفريد، مستلهمين روح الأجداد العظام، الذين صانوا الوطن وصنعوا حضارة تفخر بها كل البشرية، لنكمل طريقنا الذي بدأناه طريق البناء والإنسانية.

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