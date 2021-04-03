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21 طلقة مدفعية لحظة استقبال موكب المومياوات بمتحف الحضارة.. فيديو

السبت 03/أبريل/2021 - 08:47 م
طلقة نارية لحظة استقبال
طلقة نارية لحظة استقبال موكب المومياوات
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البهي عمرو
استقبل متحف الحضارة موكب المومياوات، بـ إطلاق 21 طلقة نارية وذلك لحظة الوصول الموكب لمتحف الحضارة، احتفالا بدخولهم مقر المتحف، وهي تعد تشريفة خاصة لرؤساء الدول والملوك.

وقد غادرت 22 مومياء ملكية المتحف المصرى بعد قرن من بقائها والإقامة فيه، وأعطى الرئيس عبد الفتاح السيسى، إشارة البدء لانطلاق موكب المومياوات الملكية من المتحف المصرى القديم فى رحلتهم الاخيرة إلى متحف الحضارة المصرية.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، متحف الحضارة المصرية، ويشهد الجزء الخاص بالعملات الإسلامية، والبرديات اليونانية، وأحد التوابيت التى تم استرجاعها من متحف المنتروبولتيان، بجانب الجزء الخاص بالحضارة الإسلامية والعصر المملوكى، وآثار خاصة بالخديوى اسماعيل والملك فؤاد الاول، والماكيتات الخاصة بالسبيل والكتَاب، وجزء من كسوة الكعبة التى كانت ترسلها مصر للسعودية كل عام.

وانتشرت الخيول فى ساحة ميدان التحرير، قبل انطلاق موكب الموياوات الملكية وخرجهم من المتحف المصرى القديم، كما شهد ميدان التحرير ا حالة من الاستنفار الامنى، وتوقف حركة المرور،  استعدادًا لمراسم انطلاق موكب المومياوات الملكية إلى المتحف القومى للحضارة.

وانطلق موكب المومياوات الملكية إلى المتحف القومى للحضارة، ليعلن عن مغادرة 22 مومياء تعود إلى عصور الأسر الـ«17 و18 و19 و20» المتحف المصرى بميدان التحرير، وبينها مومياوات الملوك «رمسيس الثانى وسقنن رع وتحتمس الثالث وسيتى الأول وحتشبسوت، وميرت آمون».

وتتجه أنظار العالم اليوم السبت 3 إبريل إلى القاهرة لمتابعة أحداث موكب نقل المومياوات، من المتحف المصري إلى متحف الحضارة بالفسطاط.

ويترقب المتابعون، موعد إنطلاق الموكب المهيب لنقل 22 مومياء ملكية عبر شوارع القاهرة، حيث يضم الموكب عدد من المومياوات الملكية ترجع إلى عصور الأسرة السابعة عشر، والثامنة عشر، والتاسعة عشر والعشرين من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، ومن بين الملوك «رمسيس الثانى، سقنن رع، تحتمس الثالث، سيتى الأول، حتشبسوت، ميريت أمون، أحمس وزوجته نفرتارى».

وانطلق الموكب مع غروب شمس يوم 3 إبريل، ومن المفترض أن يستغرق الموكب ما بين من 40 دقيقة إلى 45 دقيقة، للوصول من المتحف المصري إلى متحف الحضارة.

وستتم إزاحة الستار عن الكباش التي تتوسط الميدان، وإضاءتها مع المسلة وجميع عمارات وواجهات الميدان، كما سيتم إطلاق أعيرة نارية عند انطلاق الموكب تحيةً للملوك العظماء، ويمر الموكب في مسيرته عبر كورنيش النيل وسور مجرى العيون، وتتقدمه خيول وعجلات حربية، بالإضافة إلى استعراضات فنية، بمشاركة مجموعة من مشاهير الفنانين.

ويحظى الموكب بتغطية إعلامية خاصة، حيث تم شراء مساحات إعلانية في البلاد العربية والأوروبية، وتأكد حضور عدد من كبار الشخصيات الدولية، فضلًا عن تأكيد 400 قناة تليفزيونية نقلها للحدث، نصفها قنوات عالمية.

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