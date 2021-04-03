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فن

ثلاث مطربات يخطفن الأنظار فى حفل موكب المومياوات

السبت 03/أبريل/2021 - 08:49 م
صدى البلد
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محمد نحلة
خطف المطربات ريهام عبد الحكيم وأميرة سليم، ونسمة محجوب، الاضواء بأصواتهم الرائعة خلال افتتاح موكب المومياوات بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسحروا الجمهور المتابع للعرض، ودمجوا في الغناء بين اللهجة المصرية والهيروغليفية بمصاحبة اوركسترا المايسترو نادر عباسي وهو ما أبهر المشاهدين. 

وانقلبت مواقع التواصل الاجتماعي إعجابا وإشادة بالتنظيم وبالحفل، لكن من أكثر العوامل التي تلقت الشق الأكبر من الإشادة جاء عن الجانب الموسيقي في الحفل الذي قام بتأليفه المؤلف الموسيقي هشام نزيه، وجاءت كل ردود الفعل على الموسيقى التي عزفت من بداية الحفل وحتى الختام مرورا بالاغاني التي قدمها كل من النجم الكبير محمد منير والمطربة ريهام عبد الحكيم، وأميرة سليم ونسمة محجوب.


ووصل موكب المومياوات الملكية إلى مستقره الأخير، بالمتحف القومى للحضارة، قادما من من المتحف المصري بالتحرير، وكان في استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويضم الموكب 22 مومياء تعود إلى عصور الأسر الـ«17 و18 و19 و20»، بينها مومياوات الملوك «رمسيس الثاني، سقنن رع، تحتمس الثالث، سيتى الأول، حتشبسوت، ميرت آمون».

بدأت فعاليات الموكب من ميدان التحرير بخروج أعداد غفيرة في مقدمته، صاحب ذلك الموسيقى العسكرية والأوبرالية التي تعزف مقطوعات في غاية الروعة، تقدمها العجلات الحربية، قبل أن تتحرك السيارات التي تحمل المومياوات في موكب مهيب.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، قبل وصول المومياوات الملكية إليه، رفقة كل من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وزوراب بولوليكاشفيلى، أمين عام منظمة السياحة العالمية، وأودري أزولاي المديرة العامة لليونسكو.
ثلاث مطربات يخطفن الأنظار فى حفل موكب المومياوات
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