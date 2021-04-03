العناني يكشف تعليق الرئيس السيسي على حفل نقل المومياوات.. فيديو





وأضاف العناني، خلال مداخلة مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي احمد موسى، قائلا:" الرئيس السيسي قال الحمد لله ربنا يقدرنا ونكمل"



وتابع: الرئيس السيسي شكرني وشكر زملائي على المجهود اللي عملناه.

وأشار العناني إلى أن متحف الحضارة سيفتح ابوابه غدا في تمام الساعة التاسعة صباحا، معقبا:" بسبب الحفل العالم كله بيتكلم عن مصر ".



وأكد خالد العناني، أن تم تأليف أغاني فرعونية خاصة للحفل، ووعد وزير السياحة والأثار، بحفل آخر عالمي أثناء افتتاح المتحف المصرى الكبير.