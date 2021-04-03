العناني يكشف تعليق الرئيس السيسي على حفل نقل المومياوات.. فيديو

كشف الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، تعليق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حفل نقل المومياوات الملكية.
وأضاف العناني، خلال مداخلة مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي احمد موسى، قائلا:" الرئيس السيسي قال الحمد لله ربنا يقدرنا ونكمل"
وتابع: الرئيس السيسي شكرني وشكر زملائي على المجهود اللي عملناه.
وأشار العناني إلى أن متحف الحضارة سيفتح ابوابه غدا في تمام الساعة التاسعة صباحا، معقبا:" بسبب الحفل العالم كله بيتكلم عن مصر ".
وأكد خالد العناني، أن تم تأليف أغاني فرعونية خاصة للحفل، ووعد وزير السياحة والأثار، بحفل آخر عالمي أثناء افتتاح المتحف المصرى الكبير.