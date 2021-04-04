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فن

نسمة محجوب لـ صدى البلد: لا أشارك في تترات مسلسلات رمضان 2021

الأحد 04/أبريل/2021 - 06:01 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

أكدت نسمة محجوب في تصريحات لـ صدى البلد أنها لم تشارك في تترات رمضان موسم 2021، حتى الآن، مشيرة إلى أنها صورت إعلان  يطرح في رمضان.


وعبرت نسمة محجوب عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققه حفل موكب المومياوات، الذي أحيته بصحبة ريهام عبد الحكيم وأميرة سليم.


وقالت في تصريحات لـ"صدى البلد": تواجدنا اليوم في هذا الحدث الكبير يزيدنا فخرا، وسعيدة لكوننا استطعنا ان نشرف بلدنا ونقدم ما نفتخر به طول العمر.


وحكت "نسمة" عن كواليس تحضيرها للحفل وقالت : عرفت أني مشاركة في هذا الحدث منذ شهر، وبدأنا البروفات على الفور، وأجرينا التدريب على الدخول والخروج، والفساتين والمكياج، وكل خطوة كانت محسوبة بالثانية لنتأكد اننا نسير في نفس خط الموكب ومع المزيكا، ونوهت ان الحفل يتم التحضيرات له منذ عام.


وأضافت": "هذه ليست المرة الأولى التي أعمل فيها مع الموسيقار هشام نزيه، الذي قدم موسيقى الحفل، فقد جمعنا أكثر من عمل وأشعر بنفسي وأنا أغني الموسيقى التي يقدمها"، ونوهت ان هذه هى المرة الأولى التي تعمل فيها مع المايسترو الكبير نادر عباسي، واوضحت انه من أعظم المايستروهات في العالم، وأكدت انه يبذل مجهودا كبيرا لأنه يحب ما يقدمه.


وأشارت إلى انها كانت متخوفة ومتوترة بسبب ان الحفل يذاع أمام العالم كله.


ووصل موكب المومياوات الملكية إلى مستقره الأخير، بالمتحف القومي للحضارة، قادما من من المتحف المصري بالتحرير، وكان في استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي.


ضم الموكب 22 مومياء تعود إلى عصور الأسر الـ«17 و18 و19 و20»، بينها مومياوات الملوك «رمسيس الثاني، سقنن رع، تحتمس الثالث، سيتى الأول، حتشبسوت، ميرت آمون».


بدأت فعاليات الموكب من ميدان التحرير بخروج أعداد غفيرة في مقدمته، صاحب ذلك الموسيقى العسكرية والأوبرالية التي تعزف مقطوعات في غاية الروعة، تقدمها العجلات الحربية، قبل أن تتحرك السيارات التي تحمل المومياوات في موكب مهيب.


وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، قبل وصول المومياوات الملكية إليه، رفقة كل من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وزوراب بولوليكاشفيلى، أمين عام منظمة السياحة العالمية، وأودري أزولاي المديرة العامة لليونسكو.



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