داعية: قراءة القرآن في رمضان يجب أن تكون بوعي وتدبر وفهم

قال الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، إن الله- عز وجل- تحدى الإنس والجن بالقرآن في أن يأتوا ولو بآية منه، وهذ واضح في قوله- تعالى-: "وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنا عَلى عَبْدِنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَداءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ".

وأشار "علي"، خلال حواره مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، إلى أن قراءة القرآن في رمضان يجب أن تكون بوعي وتدبر وفهم، لافتًا إلى أن القراءة السريعة ممكنة، ولكن يجب أن تكون بتدبر وفهم.



ونوه بأن الإنسان غير مؤهل لفهم القرآن كله، ولكن عليه أن يتدبر القرآن خلال قراءته له.