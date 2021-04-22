حنان ترك تناشد متابعيها: الرجاء من الجميع عدم الانسياق وراء الصفحات المزورة

علقت الفنانة حنان ترك على استغلال البعض اسمها والنشر على مواقع التواصل الاجتماعي وتداوله كثير من رواد السوشيال ميديا دون التحقق من صحة الكلام المنتشر.



وكتبت حنان ترك عبر حسابها الموثق على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلة "في صفحات بتنشر كلام على لساني وانا غير مسؤولة عنها وقدمت بلاغات لإدارة الفيس بوك لغلقها وحتى ذلك الوقت وفي انتظار رد ادارة الفيسبوك فانا متوقفة تماما عن التعامل والنشر ف الفيسبوك".



وتابعت " وإن شاء الله عند توثيق صفحتى على الفيسبوك سيعرف الجميع بالصفحة وتعاملي الآن هيكون من خلال صفحتي الموثقة على تويتر والانستجرام والرجاء من الجميع عدم الانسياق وراء الصفحات المزورة المدعية انها تخصني".





وكانت أنباء قد ترددت حول عودة الفنانة حنان ترك إلى التمثيل مجددا بعد 8 سنوات من الاعتزال بعد عرض عدد من السيناريوهات عليها. وكشفت مصادر مقربة من حنان ترك أنها تدرس العودة إلى التمثيل ولكنها لم تتخذ القرار النهائى في هذا الشأن.

وقالت المصادر إن حنان ترك تتمهل فى اتخاذ القرار ولم تغلق الباب تماما نحو العودة كما قيل ولكن فى نفس الوقت لا تميل كثيرا إلى العودة، ولم تتلق أى سيناريوهات بنفسها ولكن فى حالة عودتها ستدرس السيناريو الذى يتناسب مع عودتها.

يذكر أن حنان ترك تركت عالم الفن منذ 8 سنوات وقررت الاعتزال ومنذ فترة قصيرة خرجت أقاويل حول عودتها أيضا، ولكنها لم ترد وتفضل الصمت التام.