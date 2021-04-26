محمد وحيد يتحدث عن دوره في مسلسل نجيب زاهي زركش ومشاركته مع يحيى الفخراني

تحدث الفنان محمد محمود، عن دور “طريف طعمية” في مسلسل نجيب زاهي زركش، قائلا:" ردود أفعال الجمهور كانت غير متوقعة وبسببه حسين أني ممثلتش قبل الدور دا..أنا مش متصور كم التهاني والبوستات اللي بتتكتب عن دوري".



وأضاف “محمود” خلال حواره ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”ن أن مخرج المسلسل رائع ومهتم بكل التفاصيل، بالإضافة إلى أن مشاركته في التمثيل مع الفنان يحيى الفخراني أمر رائع كان ينتظره منذ 30 عام.



وأوضح أن شخصية طريف طعمية مش شخصية عادية وصعوبتها في أنه راوي ونجاحه يتوقف على ردود الأفعال، كما أن الشخضية لا تحدث كثيرا في المسلسلات.



وأشار إلى أن مدرسة مسلسل نجيب زاهي زركش مختلفة ولم يتعامل معها سابقا، وفيما يخص الفنان يحيى الفخراني، أوضح أنه شخصية وإنسان فوق الوصف، موضحا طفل في تعبيراته ويتعامل مع الجميع بنفس الروح وبدون تعالي.



ولفت إلى أنه داخل العمل يصبح شخصية مختلفة تهتم بكافة تفاصيل العمل الفني، مشيرا إلى أن الجميع يحترم الدكتور يحيى الفخراني ولهذا جاء العمل بهذا الشكل من الإنضباط..









