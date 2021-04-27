تبدأ من 180 حتى 265 ألفا .. أشهر 5 سيارات بالشارع المصري لـ موديلات 2021| صور

تقدم كبرى شركات تصنيع السيارات باقة من اصداراتها داخل السوق المصري، و هناك الكثير من هذه النسخ أحدثت تأثيرًا كبيرًا داخل الشوارع المصرية، و يرجع ذلك إلى عدة أسباب ربما تكون لاعتماديتها أو توافر قطع الغيار الخاصة بها، أو بسبب القيمة السعرية الخاصة بكل فئة، و التجهيزات المقدمة.

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بأشهر 5 سيارات بالشارع المصري لـ موديلات 2021.

1 – نيسان صني موديل 2021

تنتمي صني إلى فئة السيدان بينما تحتوي على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يولد قوة قدرها 108 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 134 نيوتن/متر، متصل بنوعين من نواقل الحركة الأول خماسي السرعات مانيوال، و الاخر أوتوماتيكي الأداء من 4 سرعات.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة نيسان صني موديل 2021 :

الفئة الأولى مانيوال بيز لاين موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 185 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك بيز لاين موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 206 آلاف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل MIDLINE 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 219.500 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل SUPER SALOON 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 230.500 جنيه.

2 – رينو لوجان موديل 2021

زودت رينو لوجان بمحرك بنوعين من المحركات كلاهما رباعي الاسطوانات و بسعة 1600 سي سي، بينما يأتي المحرك الاول بقوة 90 حصان، و 128 نويتن/متر من عزم الدوران، و لكن المحرك الثاني يستطيع أن ينتج قوة قدرها 110 حصان، و عزم اقصى للدوران 148 نيوتن/متر.

و تقدم النسخة لوجان مع هذه القدرات الفنية بنوعين من نواقل الحركة، الاول يدوي الاداء، و الاخر أوتوماتيكي النقلات، و يقدر طول السيارة بنسبة بلغت 4354 مم، و بعرض 1733، مع مساحة تخزين خلفية تسع لـ 510 لتر.

و يبلغ السعر الرسمي للسيارة رينو لوجان موديل 2021 بقيمة قدرها :

الفئة الأولى مانيوال موديل E1 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 179 ألف جنيه.

الفئة الثانية مانيوال موديل E2 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 199 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل E1 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 209 ألف جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل E2 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 219 ألف جنيه.

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل E3 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 229 ألف جنيه.

الفئة السادسة أوتوماتيك موديل E3 / BLACK EDTION 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 239 ألف جنيه.

3 – سوزوكي سويفت موديل 2021

تنتمي سويفت إلى طرازات الهاتشباك صغيرة الحجم، بينما تستمد عزمها من محرك من 4 اسطوانات، سعة 1200 سي سي، بقوة 84 حصان، و 113 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بناقل حركة اوتوماتيكي من 5 نقلات، و من خلال تلك القدرات تستطيع سويفت أن تتسارع من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى 100 كم/ساعة، خلال مدة زمنية تقدر بـ 12.9 ثانية، و يبلغ نسبة استهلاك السيارة من الوقود 6.2 لتر لكل 100 كم.

و يبلغ السعر الرسمي للسيارة سوزوكي سويفت موديل 2021 :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل 2021 محرك 1200 سي سي بسعر 209.500 جنيه.

الفئة الثانية A/T / FULL OPTION موديل 2021 محرك 1200 سي سي بسعر 218.500 جنيه.

4 – ام جي 5 موديل 2021

تأتي ام جي 5 موديل 2021 بمحرك سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 120 حصان، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، و تقدم السيارة عبر ناقل حركة اوتوماتيكي النقلات، و يبلغ استهلاكها من الوقود نحو 5.8 لتر، عندما تقطع السيارة مسافات تقدر بـ 100 كم.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة ام جي 5 موديل 2021

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل STANDARD 2021محرك 1500 سي سي بسعر 222.990.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل COMFORT 2021محرك 1500 سي سي بسعر 242.990.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل LUXURY 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 262.990.

5 – هيونداي النترا HD موديل 2021

زودت هونداي النترا HD موديل 2021 بحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 121 حصان، و 156 نيوتن/ متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 سرعات، و يبلغ نسبة استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.6 لتر/ 100 كم، بينما تتسارع من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، في غضون 11.3 ثانية.

و يبلغ سعر السيارة هوينداي النترا HD موديل 2021 بقيمة قدرها :

الفئة الاولى أوتوماتيك / GL / TINTED GLASS 2021محرك 1600 سي سي بسعر 242,900 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل / GL / SR / TINTED GLASS 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 249,900 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل 2021 / GL/ SR / TINTED GLASS / ALLOY WHEEL محرك 1600 سي سي بسعر255,900 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل 2021 / GL / DAB / ABS / TINTED GLASS محرك 1600 سي سي بسعر 262,900 جنيه.

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل 2021 / HIGHLINE TINTED GLASS 15" محرك 1600 سي سي بسعر266,900 جنيه.

الفئة السادسة أوتوماتيك موديل GL / HIGHLINE / TINTED GLASS محرك 1600 سي سي بسعر 270,900 جنيه.