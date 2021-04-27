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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أقل من نصف مليون جنيه.. أفضل 5 سيارات SUV فى مصر.. صور

باقة نصف مليون جنيه..أفضل
باقة نصف مليون جنيه..أفضل 5 سيارات SUV فى مصر

استطاعت اصدارات سيارات الـ SUV متعددة الإستخدامات حصد إعجاب الملايين جول العالم، الأمر الذي جعل هذه الفئة محط اهتمام كبري شركات صناعة السيارات، حيث توفر هذه السيارات مساحة واسعة و رحبة، بجانب ارتفاعها عن الأرض، مع تصميمات خارجية جذابة، كل هذه العوامل جعلتها الحصان الرابح داخل السوق المصرى.

ويقدم موقع “صدى البلد"  قائمة بأفضل 5 سيارات SUV عائلية، تحت فئة 500 ألف جنيه.

1 ـ نيسان قشقاى 2021

تتمتع نيسان قشقاي 2021 بأداء قوى ومبهر، بحصولها على محرك رباعي الاسطوانات ذو سعة 1.2 لتر، وهذا المحرك يأتي بشاحن تيربو ينتج قوة 116 حصان ، وتتميز بسرعتها العالية، و تتسارع السيارة من الثبات الي 100 كم في الساعة غضون 12 ثانية.

وتحتوى نيسان قشقاي 2021 على جنوط رياضية 17 بوصة، ونظام ضم وتعديل إلكترونى للمرايات الجانبية، ومصابيح ضباب أمامية، وزجاج خلفى معتم، وعجلة القيادة متعددة الوسائط، وشاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصة، وخاصية Apple Car Play أو Android Auto، وراديو وسى دى مع 4 سماعات، ومثبت للسرعة.

اسعار نيسان قشقاي 2021:

الفئة الأولى  ACENTA بسعر 407,400 جنيه.
الفئة الثانية TEKNA بسعر 431,400 جنيه.
الفئة الثالثة MIDNIGHT بسعر 445,500 جنيه.


2 ـ سوبارو XV موديل 2021

ينتمى سوبارو XV موديل 2021 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات " SUV "، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سى ، ينتج قوة 114 حصان، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، تتصل بناقل حركة خماسي السرعات أوتوماتيك.

وتعتمد السيارة سوبارو XV موديل 2021 على منظومة الدفع الكلى، التى تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة ، فى غضون 13.1 ثانية ،  ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

سعر سوبارو XV موديل 2021 :
الفئة الأولى  FULL OPTION بسعر 419,900 جنيه.
الفئة الثانية  PREMIUM  بسعر 469,900 جنيه.
الفئة الثالثة LUXUR بسعر 499,900 جنيه.

3 ـ ميتسوبيشي اكليبس 2021

تأتي سيارة ميتسوبيشي اكليبس 2021 بمحرك مكون من 4 أسطوانات سعة 1.5 سي سي ، و تاتى بشاحن هواء تيربو ينتج قوة إجمالية 150 حصان ، و زودت بناقل حركة أوتوماتيك بتقنية  الـ CVT من 8 سرعات، و تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 9.3 ثانية.
و حملت ميتسوبيشي اكليبس 2021 مجموعة من المواصفات ووسائل الأمان، ومنها  وسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للراكب الأمامي، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD .
اسعار سيارة ميتسوبيشي اكليبس 2021:

الفئة الأولى GLS MIDLINE بسعر 420,000 جنيه.
الفئة الثانية INSPORT بسعر 435,000 جنيه.
الفئة الثالثة HIGHLINE بسعر 450,000 جنيه.
الفئة الرابعة INSTYLE بسعر 465,000 جنيه.
الفئة الخامسة PREMIUM بسعر 505,000 جنيه.


4 ـ كيا كارينز موديل 2021

وزودت سيارة كيا كارينز موديل 2021 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سى ، و ينتج قوة 195 حصان، وعزم أقصى للدوران 220 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك ، و زودت بعجلة القيادة متعددة الوسائط، وشاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصة.

دعم طراز كيا كارينز موديل 2021 أعلى التجهيزات والمواصفات ، ومنها الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وأنظمة توزيع الفرامل EB”، وأنظمة مساعدة للفرامل BA، وأنظمة مساعدة عند المنحدرات “hill assist".

يبلغ سعر سيارة كيا كارينز موديل 2021 حوالى 459 ألف جنيه.


5 ـ هيونداى توسان 2021

حصلت هيونداى توسان 2021 على محركين الأول يأتى بسعة 1600 سي سي 4 اسطوانات ينتج قوة 125 حصان، و المحرك الثانى قياسي بسعة 1.6 لتر ومحرك تيربو بقوة 175 حصان، كما انها مجهزة بعدد من المواصفات القياسية  بينها المصابيح الأمامية والخلفية LED ، ضوء نهاري، مصابيح ضباب أمامية و خلفية.

حملت سيارة هيونداى توسان 2021 على مجموعة من المواصفات ووسائل الأمان، ومنها  وسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للراكب الأمامي، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، و توزيع الكتروني للفرامل EBD .

أسعار سيارة هيونداى توسان 2021 :

الفئة الأولى SMART بسعر 440 ألف جنيه.
الفئة الثانية SMART PLUS بسعر  470 ألف جنيه.
الفئة الثالثة  MODERN بسعر 505 ألف جنيه.
الفئة الرابعة ADVANCED بسعر 555 ألف جنيه.

سيارات السيارات SUV نيسان سوبارو

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