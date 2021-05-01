خلال 24 ساعة.. تونس تسجل 81 وفاة و1904 إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا

أعلنت وزراة الصحة التونسية، أمس الجمعة، تسجيل 81 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات منذ ظهور الوباء إلى 10 آلاف و722 وفاة.



كما تم تسجيل 1904 إصابة جديدة بالفيروس, بعد إجراء 7545 تحليلا مخبريا, ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المسجلة منذ بدء ظهور الفيروس في مارس 2020 إلى 309.119 حالة.



وفي المقابل, بلغ عدد المتعافين من الفيروس 259 ألفا و 957 شخصا بعد تعافي 1767 مصابا.



وفى سياق متصل، أعلنت منطمة الصحة العالمية،وجود تدهورا حادا في الوضع الوبائي في العالم، حيث يقترب عدد الحالات الجديدة من مليون إصابة بفيروس كورونا يوميا.

وأفادت منظمة الصحة العالمية،بأن حوالي نصف الإصابات الجديدة تم تسجيلها في منطقة جنوب آسيا، وكان أكثرها في الهند.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية،أن معدل الوفيات في الموجة الثالثة أقل منه في الموجة الثانية، وحثت شعوب العالم على التبرع بـ7 دولارات للمساهمة بجرعة لقاح، في حملة تقودها المنظمة لجمع أموال إضافية لبرنامج "كوفاكس" الدولي لإتاحة لقاحات كوفيد-19.