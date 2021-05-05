الرئيس التونسي يدعو إلى حوار مختلف والبحث عن حلول جدية لقضايا الشعب

أعلن الرئيس التونسي ​قيس سعيد​ استعدادا مشروطا للحوار لإخراج تونس من الوضع الذي تعيشه، حسبما أفاد بيان صادر عن الرئاسة التونسية.

وذكر البيان أن "الرئيس قيس سعيد، التقى بقصر قرطاج الرئاسي، الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، وخُصص اللقاء للتطرق للأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وسبل الخروج منها".

وقالت الرئاسة التونسية إن سعيد "أبدى استعداده لتصور للحوار للخروج من هذا الوضع الذي تعيشه تونس، وشدد على أنه لا بد أن يكون حوارا مختلفا عما عرفته تونس في الأعوام الماضية، ويجب البحث عن حلول جدية لقضايا الشعب".

وأكد في هذا السياق أن "الشعب التونسي شخص مشاكله بنفسه، ويمكن أن يكون الحوار إطارا تُحدد فيه وتُرتب الحلول النابعة من الإرادة الشعبية".

وتم تخصيص اللقاء للتطرق للأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تونس وسبل الخروج منها بتقديم مقترحات عملية وناجحة تتوافق مع واقع التونسيين وتلبي تطلعاتهم.

وفي وقت سابق، حذر الرئيس التونسي من أن الخطر الحقيقي هو تقسيم الدولة ومحاولة ضربها من الداخل تحت تأويلات نصّ دستوري.

وأشار سعيد خلال مأدبة إفطار بالمنطقة العسكرية المغلقة بجبل الشعانبي بولاية القصرين مع مجموعة من ضباط الجيش وإطارات أمنية من حرس وطني وشرطة، إلى أنه لا أحد فوق القانون وسيلقى كل من يتجاوزه جزاء القانون وجزاء الشعب وجزاء التاريخ.