عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس التونسي يدعو إلى حوار مختلف والبحث عن حلول جدية لقضايا الشعب

الرئيس التونسي قيس
الرئيس التونسي قيس سعيد

أعلن الرئيس التونسي ​قيس سعيد​ استعدادا مشروطا للحوار لإخراج تونس من الوضع الذي تعيشه، حسبما أفاد بيان صادر عن الرئاسة التونسية.

وذكر البيان أن "الرئيس قيس سعيد، التقى بقصر قرطاج الرئاسي، الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، وخُصص اللقاء للتطرق للأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وسبل الخروج منها".

وقالت الرئاسة التونسية إن سعيد "أبدى استعداده لتصور للحوار للخروج من هذا الوضع الذي تعيشه تونس، وشدد على أنه لا بد أن يكون حوارا مختلفا عما عرفته تونس في الأعوام الماضية، ويجب البحث عن حلول جدية لقضايا الشعب".

الرئيس التونسي: شرعية ليبيا يجب أن تكون خالصة دون تدخل أجنبي

تونس تعلن صدمة بشأن فيروس كورونا

وأكد في هذا السياق أن "الشعب التونسي شخص مشاكله بنفسه، ويمكن أن يكون الحوار إطارا تُحدد فيه وتُرتب الحلول النابعة من الإرادة الشعبية".

وتم تخصيص اللقاء للتطرق للأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تونس وسبل الخروج منها بتقديم مقترحات عملية وناجحة تتوافق مع واقع التونسيين وتلبي تطلعاتهم.

وفي وقت سابق، حذر الرئيس التونسي من أن الخطر الحقيقي هو تقسيم الدولة ومحاولة ضربها من الداخل تحت تأويلات نصّ دستوري.

وأشار سعيد خلال مأدبة إفطار بالمنطقة العسكرية المغلقة بجبل الشعانبي بولاية القصرين مع مجموعة من ضباط الجيش وإطارات أمنية من حرس وطني وشرطة، إلى أنه لا أحد فوق القانون وسيلقى كل من يتجاوزه جزاء القانون وجزاء الشعب وجزاء التاريخ.

تونس الرئيس التونسي قيس سعيد اخبار العالم حركة الشعب الرئاسة التونسية

موضوعات متعلقة

تونس.. دعوات لإصدار عفو رئاسي عن نقيب سابق بالجيش.. ماذا فعل؟

تونس.. عبير موسى تقود مظاهرة بالسيارات ضد الغنوشي والمشيشي

ترشيحاتنا

هل على الشبكة الألماظ والذهب للزوجة زكاة؟ الإفتاء تجيب

الصاروخ الذي أطلقته الصين يصدم الأرض خلال أيام.. والبنتاجون يتحرك

يهاجم الدماغ .. مرض غامض يضرب كندا والوضع خارج عن السيطرة

معنى "لخلوف فم الصائم أطيب من ريح المسك"؟ الإفتاء تجيب

مرسيدس S 500 4Matic تحصل على ترقيات جديدة أكثر قوة.. صور

بسعر غير متوقع.. إنفينيكس تعلن الموعد الرسمى لهاتفها الرائد Infinix Note 10 Pro

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدفة غريبة.. وفاة فنان لحظة عرض مشهد موته خلال مسلسل عاشور العاشر .. تفاصيل

شاب ينقذ فتاة من براثن 4 ذئاب حاولوا خطفها واغتصابها بحدائق المعادى..صور

موعد نهاية كورونا ووفاة تفجع الوسط الفني .. خبير أبراج يتوقع الوضع في مصر خلال الأشهر القادمة

موسى وحلاوتهم.. أول تعليق من أحمد سعد على زفاف محمد رمضان وسمية الخشاب

ولي العهد السعودي يتخذ قراراً عسكرياً جديداً

أجرت عدة عمليات جراحية .. تدهور الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري

أقل مدة لإحياء ليلة القدر .. عبادتان في 5 دقائق تفوز بها بأجر ألف شهر

رسميا .. إيقاف سيد عبد الحفيظ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قتلوا زعيمتهم وحنطوها في شجرة الكريسماس.. معتقدات غريبة لطائفة أمريكية|صور

بسبب جدول الضرب .. عروس تترك عريسها ليلة الزفاف| صور

شاهد.. السعودية تستبدل كلمة "للمسلمين فقط" على اللوحات الإرشادية لدخول المدينة المنورة|صور

أظافر كورونا.. علامة هامة تدل على إصابتك بالفيروس من قبل | صور

فيديو

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

فيديوجراف.. تطورات جديدة في أزمة سد النهضة الإثيوبي

فيديو جراف.. الذهب لا يصدأ.. شريهان ترفع شعار "مفيش مستحيل"

فيديوجراف.. مزعجة قوي .. منة عرفة تستفز الجمهور في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

د. شيماء علام تكتب: فن المعية

سارة حسني يكتب: يا صاحب العذر..أبشر

دينا شرف الدين تكتب: أين دراما رمضان من سطوة الإعلانات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ