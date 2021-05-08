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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أفضل 4 دراجات "كروزر" فى سوق المستعمل..بداية من 65 ألف جنيه | صور

أفضل 4 دراجات كروزر
أفضل 4 دراجات "كروزر" فى سوق المستعمل..بداية من 65 ألف جنيه

لا شك أن الدراجات النارية المميزة لها رصيد كبير من العشاق حول العالم، وخاصةً داخل السوق المصري، والتى تجذب الأنظار بمجرد ظهورها على الطرق و حتي داخل المدينة، إلا أن سعرها المرتفع يجذب الكثيرين تجاه سوق المستعمل الذى يوفر عدة خيارات بأسعار مناسبة للغاية.

يطرح  موقع " صدى البلد " الإخبارى، قائمة بأفضل 4 دراجات نارية من فئة  " الكروزر" داخل السوق المصرى المستعمل.

1 ـ سوزوكى بوليفارد

حصلت دراجة بوليفارد على محرك سعة 1800 سي سي 8 صبابات، قوة 125 حصان حتى 3200 دورة في الدقيقة ، وعند أقصى عزم دوران  6200 لفة في الدقيقة والعزم 118 نيوتن متر، تتسارع الدراجة من 0 الى 100 فى غضون 10 ثوانى ، ويبلغ استهلاك الدراجة من الوقود نحو 7 لتر، عندما تقطع مسافة 100 كم.

ويتراوح سعر دراجة سوزوكى بوليفارد موديل 2010 فى السوق المصرى المستعمل بداية من 130 ألف إلى 160 ألف جنيه، حسب الحالة العامة للدراجة.

2 ـ هوندا VTX 1800

تميزت  دراجة VTX 1800 F موديل 2010 بمحرك سعة 1800 سي سي 6 صبابات، بقوة 107 حصان حتى 5000 دورة في الدقيقة ، وعند أقصى عزم دوران  3000 دورة في الدقيقة والعزم 164 نيوتن متر، وتتسارع الدراجة من 0 إلى 100 فى 12 ثانية فقط، بمعدل استهلاك وقود نحو 7 لتر، لمسافة 100 كم.

يبلغ سعر هوندا VTX 1800 F موديل 2010 فى السوق المصرى المستعمل، من 125 ألف إلى 140 ألف جنيه، وفقاُ للحالة العامة للدراجة.

3 ـ هوندا VTX 1300

جاءت دراجة  VTX 1300 موديل 2010 بمحرك سعة 1300 سي سي و 6 صبابات، بقوة 80 حصان حتى 5000 دورة في الدقيقة، وعند أقصى عزم دوران  3000 دورة في الدقيقة والعزم 123 نيوتن متر، وتتسارع الدراجة من 0 إلى 100 فى غضون 12 ثانية ، بمعدل استهلاك وقود 6 لتر، لمسافة 100 كم.

يتراوح سعر دراجة هوندا VTX 1300 موديل 2010 فى السوق المصرى للمستعمل من 120 ألف إلى 140 ألف جنيه، بناء على الحالة العامة للدراجة.


4 ـ هوندا شادو 750

طرحت الدراجة هوندا شادو 750 موديل 2007 بمحرك سعة 745 سي سي وتنتج قوة 45 حصانا ، و5500 لفة فى الدقيقة و 65 نيوتن متر فى الدقيقة، بناقل حركة مانوال 6 سرعات.

تصل سرعتها القصوى الى 160 كلم/س، بسعة خزان وقود 18 لتر، و تميزت بالثبات لوزنها الثقيل، لمنع الاهتزاز فى السرعات العالية، مع مقعد كلاسيكي منخفض لراحة السائق.

بلغ سعر هوندا شادو 750 موديل 2007 فى السوق المصرى المستعمل من 65 ألف إلى 75 ألف جنيه، طبقاً للحالة العامة للدراجة.

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