مناشدة هامة من الفلاحين بشأن الخوخ والكنتالوب والبطيخ

انتشرت فى الآونة الأخيرة أنباء عن تسمم الفاكهة الصيفية وبصفة خاصة عن الخوخ والبطيخ ، إذ ذكرت بعض المواقع أنهما يتسببان فى كارثة للمواطنين منها القئ والاسهال والنزلات المعوية .



أكد حسين أبو صدام نقيب عام الفلاحين، أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت وسيلة من أجل نشر الشائعات ويستخدمها البعض من أجل تحقيق زيادة فى الربح، ومن بين تلك الشائعات تسبب فاكهة الصيف كالخوخ والبطيخ و الكنتالوب فى النزلات المعوية أو التسمم للبعض.



وأشار "أبو صدام " فى تصريحات لـ "صدى البلد"، إلى أن تلك الشائعات موسمية يتم نشرها فى بداية كل موسم صيفى من منتصف إبريل، وتهدف إلى خلق البلبلة والتأثير على الأسعار، نافيًا وجود أى شكاوى من فاكهة أو خضروات فصل الصيف.

ناشد أبو صدام جميع المواطنين بعدم اتباع شائعات مواقع التواصل الاجتماعي ، موجها رسالة لهم :" اطمئنوا ..وكلو فاكهة براحتكم وبلاش تضيعوا عليكم فوائد فاكهة الصيف ".



وأضاف أن جميع الفواكه والخضراوات فى الأسواق آمنة تمامًا ولا تتسبب فى أى أمراض، ولكن القصة كلها فى الاستخدام الخاطئ لهم، معلقًا: "مثلا مواطن يعانى من مرض السكرى فيأكل الكثير من الفاكهة والتى بالطبع ترفع نسبة السكر فى الدم مما يؤدي إلى التسبب فى إغمائه".